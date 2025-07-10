Кравчук був його головним конкурентом: як виглядали Кучма та його опоненти на виборах у 1994 році

Кучма став другим президентом незалежної України

У цей день, 31 рік тому, відбувся другий тур виборів президента України, у результаті якого переміг Леонід Кучма. Тоді він набрав 52,15% голосів, а його конкурент, чинний президент Леонід Кравчук — 45,06%. Також Кучма підписав Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилась від ядерної зброї.

Передумовою до президентських виборів у 1994 році стала тривала економічна криза. Громадянам затримували або не виплачували зарплатню, що спричиняло мітинги. Настрої суспільства погіршувала девальвація карбованців, суттєве зростання цін на продукти і комунальні послуги, а також відсутність роботи.

Мітинги громадян через кризу, фото Getty Images

Так 7 червня 1993 року відбувся страйк шахтарів з Донецького басейну. А 19 червня 1993 року у Донецьку провели Установчий з'їзд Комуністичної партії України, яку зареєстрували у жовтні. Невдовзі шахтарі поїхали до Києва, де продовжили протести.

Мітинги шахтарів Донбасу, фото Getty Images

17 червня 1993 року Верховна Рада вирішила провести 26 вересня консультативний референдум про висловлення недовіри президенту Леоніду Кравчуку і до парламенту. Утім, 24 вересня референдум скасували, а Верховна Рада призначила дострокові вибори до парламенту на 27 березня 1994 року, а президента — 26 червня.

У 1992-1993 роках Кучма був прем'єр-міністром України і входив до Ради національної безпеки і оборони. У вересні 1993 року він подав у відставку. Після цього Кучма певний час був президентом Ради промисловців та підприємців України. А у березень-серпні 1994 року працював народним депутатом.

Кучма у 90-х, фото "Фокус"

26 червня 1994 року відбувся перший тур виборів президента України, в якому взяли участь 7 кандидатів. Головними конкурентами Кучми був Леонід Кравчук і Олександр Мороз, а також Володимир Лановий, Валерій Бабич, Іван Плющ, Петро Таланчук.

Олександр Мороз, фото з мережі

Іван Плющ і Леонід Кравчук, фото з мережі

Володимир Лановий, скриншот "Українського тижня"

Валерій Бабич, фото "Вікіпедія"

Петро Таланчук, фото з мережі

Цікаво, що у першому турі лідерство отримав Кравчук з результатом у 37,92 % голосів. Натомість Кучма здобув тоді 31,17 %. Утім, оскільки Кравчук не отримав більшості голосів (понад 50%), тому провели другий тур виборів. У ньому вже переміг Кучма, здобувши 52,15% голосів, тоді як Кравчук — 45,06%.

Кучма на виборах президента у 1994 році, фото Getty Images

Так 10 липня 1994 року Кучма став другим президентом України. Його діяльність неоднозначно оцінювали в українському суспільстві. Політику закидали формування клану олігархів в Україні, поділ Чорноморського флоту разом з Росію, обмеження свободи ЗМІ, замовлення вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.

Кучма став президентом у 1994 році, фото Getty Images

Інавгурація Леоніда Кучми, фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Леоніда Кучми. Вони разом понад 60 років.