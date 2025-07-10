Кравчук був його головним конкурентом: як виглядали Кучма та його опоненти на виборах у 1994 році
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Кучма став другим президентом незалежної України
У цей день, 31 рік тому, відбувся другий тур виборів президента України, у результаті якого переміг Леонід Кучма. Тоді він набрав 52,15% голосів, а його конкурент, чинний президент Леонід Кравчук — 45,06%. Також Кучма підписав Будапештський меморандум, згідно з яким Україна відмовилась від ядерної зброї.
Передумовою до президентських виборів у 1994 році стала тривала економічна криза. Громадянам затримували або не виплачували зарплатню, що спричиняло мітинги. Настрої суспільства погіршувала девальвація карбованців, суттєве зростання цін на продукти і комунальні послуги, а також відсутність роботи.
Так 7 червня 1993 року відбувся страйк шахтарів з Донецького басейну. А 19 червня 1993 року у Донецьку провели Установчий з'їзд Комуністичної партії України, яку зареєстрували у жовтні. Невдовзі шахтарі поїхали до Києва, де продовжили протести.
17 червня 1993 року Верховна Рада вирішила провести 26 вересня консультативний референдум про висловлення недовіри президенту Леоніду Кравчуку і до парламенту. Утім, 24 вересня референдум скасували, а Верховна Рада призначила дострокові вибори до парламенту на 27 березня 1994 року, а президента — 26 червня.
У 1992-1993 роках Кучма був прем'єр-міністром України і входив до Ради національної безпеки і оборони. У вересні 1993 року він подав у відставку. Після цього Кучма певний час був президентом Ради промисловців та підприємців України. А у березень-серпні 1994 року працював народним депутатом.
26 червня 1994 року відбувся перший тур виборів президента України, в якому взяли участь 7 кандидатів. Головними конкурентами Кучми був Леонід Кравчук і Олександр Мороз, а також Володимир Лановий, Валерій Бабич, Іван Плющ, Петро Таланчук.
Цікаво, що у першому турі лідерство отримав Кравчук з результатом у 37,92 % голосів. Натомість Кучма здобув тоді 31,17 %. Утім, оскільки Кравчук не отримав більшості голосів (понад 50%), тому провели другий тур виборів. У ньому вже переміг Кучма, здобувши 52,15% голосів, тоді як Кравчук — 45,06%.
Так 10 липня 1994 року Кучма став другим президентом України. Його діяльність неоднозначно оцінювали в українському суспільстві. Політику закидали формування клану олігархів в Україні, поділ Чорноморського флоту разом з Росію, обмеження свободи ЗМІ, замовлення вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Леоніда Кучми. Вони разом понад 60 років.