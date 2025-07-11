Если не сделаете это, слизни сожрут кабачки еще в завязи: как бороться с вредителями

Есть эффективные способы бороться со слизнями на огороде

Многие дачники и огородники выращивают на своих участках кабачки — любимый летний овощ. Однако эта культура может подвергаться атакам таких вредителей, как слизни. Они способны испортить ваш урожай, если с ними ничего не делать.

"Телеграф" расскажет об эффективном способе борьбы со слизнями на огороде, чтобы они не портили ваш урожай кабачков.

Как бороться со слизнями на кабачках?

Теплая и влажная погода может стать идеальной средой для распространения слизней на огороде. Эти вредители любят полакомится кабачками, причем еще в завязи. Также они могут пожирать листья и стебли растений кабачков, что также вредит будущему урожаю, пишет Express.

Бороться со слизнями на участке можно без химии, используя органические материалы. Все что вам нужно, это создать природный барьер, который помешает вредителям перемещаться по поверхности грунта. Таким материалом могут стать опилки.

Дело в том, что опилки имеют мелкие острые занозы, которые создадут максимальный дискомфорт для перемещения слизней. Также можно смешать опилки с почвой, это предупредит зарывание слизней в землю и они просто погибнут.

Посыпьте опилки вокруг грядок с кабачками и слизни к ним не доберутся. Таким образом вы защитите свой урожай овощей от этих мерзких вредителей. Однако помните, что посыпать нужно регулярно, особенно после дождей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кабачки на огородах украинцев "убивает" популярная болячка. Можно потерять весь урожай.