Якщо не зробите це, слимаки зжеруть кабачки ще в зав’язі: як боротися зі шкідниками

Є ефективні способи боротися зі слимаками на городі

Багато дачників та городників вирощують на своїх ділянках кабачки — улюблений літній овоч. Однак ця культура може зазнавати атак таких шкідників, як слимаки. Вони можуть зіпсувати ваш урожай, якщо з ними нічого не робити.

"Телеграф" розповість про ефективний спосіб боротьби зі слимаками на городі, щоб вони не псували ваш урожай кабачків.

Як боротися зі слимаками на кабачках?

Тепла та волога погода може стати ідеальним середовищем для поширення слимаків на городі. Ці шкідники люблять поласувати кабачками, причому ще в зав’язі. Також вони можуть пожирати листя та стебла рослин кабачків, що також шкодить майбутньому врожаю, пише Express.

Боротися зі слимаками на ділянці можна без хімії, використовуючи органічні матеріали. Все, що вам потрібно, це створити природний бар’єр, який завадить шкідникам переміщатися по поверхні ґрунту. Таким матеріалом може стати тирса.

Справа в тому, що тирса має дрібні гострі скалки, які створять максимальний дискомфорт для переміщення слимаків. Також можна змішати тирсу з ґрунтом, це попередить заривання слимаків у землю і вони просто загинуть.

Посипте тирсу навколо грядок з кабачками і слимаки до них не дістануться. Таким чином ви захистите свій урожай овочів від цих мерзенних шкідників. Однак пам’ятайте, що потрібно посипати регулярно, особливо після дощів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кабачки на городах українців "вбиває" популярна болячка. Можна втратити весь урожай.