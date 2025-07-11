Эта вещь может принести болезни и проблемы другого человека. Выбросите ее прямо сейчас

Эта вещь почти у каждого

Многие хранят в доме старые вещи, например сумки или расчески "на всякий случай" или используют их, если они остались от кого-то другого. Однако в народных приметах это считается плохим знаком.

Старые или чужие расчески могут нести на себе чужую энергетику, иногда отрицательную, которая со временем влияет на жизнь владельца дома. Это передает "Телеграф".

Объясним, что через расческу мы ежедневно контактируем со своей энергией. Волосы – один из главных источников жизненной силы во многих культурах. И если пользоваться расческой, принадлежавшей другому человеку, можно "перетянуть" на себя его карму, болезни или жизненные трудности.

Старая расческа

Особенно опасно, сохранять расческу умершего человека, использовать ее со сломанной щетиной или трещинами, ведь считается, что они "режут" энергетическое поле, а также принимать эту вещь, как подарок, если даритель желал зла, потому что это может быть сознательный или бессознательный оберег против вас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в вашем доме могут поселиться души умерших, если не выбросите одну вещь, которая служит декором.