В вашем доме могут поселиться души умерших. Что лучше выбросить прямо сейчас

Эта вещь может быть не только декором, но и источником бед

Перья птиц дома могут использоваться, как декор или для рукоделия. Однако народные приметы предупреждают, что птичьи перья могут принести большую беду.

Если дома хранить птичьи перья, то они могут пригласить умершие души, принести слезы или разлуку. Об этом передает "Телеграф".

Почему птичьи перья дома хранить опасно

Перья – носитель душ. В некоторых славянских поверьях перья птиц считали "городом" для душ умерших или посланием из мира духов. Особенно это касается черных перьев;

В некоторых славянских поверьях перья птиц считали "городом" для душ умерших или посланием из мира духов. Особенно это касается черных перьев; До слез и разлуки. Хранить перья в спальне — до разлуки с любимыми, говорят старые приметы. Если оно будет в детской – до слез и ночных кошмаров;

Хранить перья в спальне — до разлуки с любимыми, говорят старые приметы. Если оно будет в детской – до слез и ночных кошмаров; На подклады или к неудачам. Перья, найденные на улице, могут быть "посланием", магическим подкладом или заряженным на неудачу;

Перья, найденные на улице, могут быть "посланием", магическим подкладом или заряженным на неудачу; К старой энергетике. Даже в селах перины из настоящих перьев когда-то выносили после похорон или при тяжелой болезни — чтобы очистить дом.

Птичьи перья

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему дома лучше не держать старый и сломанный телевизор.