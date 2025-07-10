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Вас постигнет бедность и одиночество из-за старой сумки? Что говорят приметы

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Старая сумка
Старая сумка. Фото Pixabay

Краще позбутися старих сумок

Хранить дома старые, порванные или просто ненужные сумки — не просто захламление пространства. Согласно народным приметам, такая привычка притягивает застой в финансах, одиночество и потерю энергии.

Старые и не нужные сумки могут принести много новых проблем в дом хозяев. О приметах написал "Телеграф".

Что могут "принести" старые сумки в дом

  1. Бедность. Пустая или изношенная сумка символизирует отсутствие денег – ее лучше выбросить;
  2. Задержки в жизни. Согласно поверьям, старая сумка "тянет назад", особенно если в ней лежат вещи из прошлого (старые документы, ключи, записки);
  3. Энергетический застой. Сумка часто носится рядом с телом, поэтому скапливает энергию владельца. Если она не используется — застой "замораживается" в доме;
  4. Одиночество. В некоторых регионах считается, что хранение старых женских аксессуаров, которыми давно не пользуются, символизирует "закрытый путь" в отношениях.
Почему нельзя хранить дома старые сумки
Старая сумка

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в вашем доме могут поселиться души умерших. Лучше посмотреть, нет ли у вас вещи, которая может принести беду.

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#Сумка #Приметы #Поверья