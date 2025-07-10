Вас постигнет бедность и одиночество из-за старой сумки? Что говорят приметы

Краще позбутися старих сумок

Хранить дома старые, порванные или просто ненужные сумки — не просто захламление пространства. Согласно народным приметам, такая привычка притягивает застой в финансах, одиночество и потерю энергии.

Старые и не нужные сумки могут принести много новых проблем в дом хозяев. О приметах написал "Телеграф".

Что могут "принести" старые сумки в дом

Бедность. Пустая или изношенная сумка символизирует отсутствие денег – ее лучше выбросить; Задержки в жизни. Согласно поверьям, старая сумка "тянет назад", особенно если в ней лежат вещи из прошлого (старые документы, ключи, записки); Энергетический застой. Сумка часто носится рядом с телом, поэтому скапливает энергию владельца. Если она не используется — застой "замораживается" в доме; Одиночество. В некоторых регионах считается, что хранение старых женских аксессуаров, которыми давно не пользуются, символизирует "закрытый путь" в отношениях.

Старая сумка

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в вашем доме могут поселиться души умерших. Лучше посмотреть, нет ли у вас вещи, которая может принести беду.