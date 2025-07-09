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Старый телевизор дома - беда уже на пороге? Почему стоит выбросить сломанную технику

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Старые сломанные телевизоры
Старые сломанные телевизоры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Народные приметы говорят, что сломанный телевизор может принести от застоя в делах к энергетической сущности

Сломанный телевизор в кладовке, кажется, пустяк. Но согласно народным приметам, хранить дома неисправную электронику — плохая идея.

По некоторым приметам, сломанный телевизор может стать связью с внешним миром. Об этом передает "Телеграф".

Вот почему не стоит держать дома сломанные телевизоры:

  • До застоя в жизни. В народе верят, что сломанный телевизор создает энергетический "вакуум". Он блокирует поток новой информации, свежих идей, развития как в быту, так и в работе;
  • Символ неудачи. Сломанный экран ассоциируется с "сломанной связью" с миром, что может влечь за собой недоразумения, ссоры, изоляцию;
  • Привлекает негатив. Неисправная техника накапливает застойную, "мертвую" энергию. Она способна притягивать болезни, апатию или даже финансовые проблемы;
  • Житель для "плохой энергии". В некоторых традициях считается, что из-за неисправной техники в дом могут прийти негативные энергетические сущности, особенно если техника стоит в спальне или рядом с зеркалами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что вы рискуете пригласить в дом смерть или душу покойника, если не избавитесь от одного предмета.

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#Телевизор #Приметы #Поверья