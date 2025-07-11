Ця річ може принести хвороби та проблеми іншої людини. Викиньте її прямо зараз

Ця річ є майже у кожного

Багато хто зберігає в оселі старі речі, наприклад сумки чи гребінці "на всяк випадок" або використовує їх, якщо вони залишилися від когось іншого. Проте в народних прикметах це вважається поганим знаком.

Старі або чужі гребінці можуть нести на собі чужу енергетику, іноді негативну, яка з часом впливає на життя власника дому. Це передає "Телеграф".

Пояснимо, що через гребінець ми щодня контактуємо зі своєю енергією. Волосся — одне з головних джерел життєвої сили в багатьох культурах. І якщо користуватись гребінцем, який належав іншій людині, — можна "перетягнути" на себе її карму, хвороби або життєві труднощі.

Старий гребінець

Особливо небезпечно, зберігати гребінець людини, яка померла, використовувати його зі зламаною щетиною чи тріщинами, адже вважається, що вони "ріжуть" енергетичне поле, а також приймати цю річ, як подарунок, якщо дарувальник бажав зла, бо це може бути свідомий або несвідомий оберіг проти вас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вашому будинку можуть оселитись душі померлих, якщо не викинете одну річ, яка слугує декором.