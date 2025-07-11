Назовет беду и навредит здоровью: что не следует брать с моря и хранить дома

Некоторые считают их красивыми сувенирами, а кто-то убежден, что они несут могут негативно влиять на атмосферу в доме

После летнего отдыха на море многие стараются привезти с собой частичку воспоминаний: песок в бутылочке, морские камешки или ракушки. Однако именно последние – ракушки – вызывают немало споров.

"Телеграф" рассказывает, почему. С точки зрения эзотерики и народных поверий, морские ракушки и раковины не следует хранить в жилых помещениях, особенно в большом количестве.

Остаток чужой жизни

В природе ракушка является домом живого организма – моллюска. Когда он погибает, остается только внешняя оболочка, которая энергетически ассоциируется с утратой жизни. Пустая ракушка символизирует не только смерть, но и "пустоту", которая способна поглощать энергию из пространства. Собранные дома ракушки могут, по некоторым поверьям, провоцировать недоразумение в семье, эмоциональное истощение и общую нестабильность.

Рамки, которые нельзя хранить дома

Возможные проблемы со здоровьем

В некоторых традициях считается, что морские ракушки влияют на физическое состояние жителей дома. В первую очередь речь идет о сердечно-сосудистой системе. Существует народное убеждение, что присутствие ракушек в доме, особенно у постели или мест постоянного пребывания, может со временем вызвать проблемы с артериальным давлением, сердцем или общим тонусом организма.

Закрытые ракушки — тревожный знак

Особое внимание обращают и на закрытые раковины или напоминающие свернутую спираль. В эзотерических учениях такая форма олицетворяет окончание цикла или даже "замыкания" энергии — а это, в свою очередь, ассоциируется с потерей жизненных сил, подавленностью, эмоциональным спадом.

Как безопасно хранить ракушки

Тем, кто не хочет выбрасывать воспоминания о море, эзотерики советуют избегать хранения ракушек в спальне, детской или на кухне. Лучше держать их в местах с минимальным пребыванием — на балконе, чердаке, в кладовке или декоративной коробке. Так можно уменьшить возможное негативное воздействие.

Несмотря на эстетичность и приятные воспоминания, которые дарят морские ракушки, некоторые верят, что эти "пустые оболочки" могут иметь энергетическую память и нести чужую информацию — не всегда положительную.

Ранее "Телеграф" сообщал, что держать дома старые, потрепанные или лишние сумки — это не просто беспорядок, но и, по народным поверьям, может приводить к финансовым трудностям, одиночеству и истощению энергии.