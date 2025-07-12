Они заберут вашу энергию и "подарят" застой в делах. Что нужно выбросить из дома
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Лучше избавиться от этой вещи прямо сейчас
Многие люди хранят дома коробки из-под подарков, смартфонов, бытовой техники или обуви "на всякий случай". Однако народные приметы говорят, что пустые коробки притянут за собой беду.
Пустые коробки из-под чего-либо лучше выбросить, ведь в вашем доме могут заселиться застой, потери и даже энергетическое истощение. Это передает "Телеграф".
Согласно поверьям, каждая вещь в доме несет определенную энергию. Если предмет выполняет функцию — он "живой". Если стоит пустой — образует вакуум, который втягивает вашу энергию или ресурсы. Именно поэтому старые коробки ассоциируются с упущенными возможностями, "замороженными" планами или даже блокировкой денежного потока.
Какие коробки точно нужно выбросить:
- из-под техники, которой вы давно не пользуетесь;
- подарочные коробки от бывших;
- большие коробки, которые просто лежат и ждут "своего времени".
Беду в виде застоя в делах могут принести еще и старые газеты и макулатура.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что стоит выбросить из вашего дома, чтобы эта вещь не принесла болезни и проблемы другого человека.