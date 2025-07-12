Вони заберуть вашу енергію і "подарують" застій у справах. Що потрібно викинути з оселі
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Краще позбутись цієї речі прямо зараз
Чимало людей зберігають вдома коробки з-під подарунків, смартфонів, побутової техніки або взуття "на всяк випадок". Однак народні прикмети кажуть, що порожні коробки притягнуть за собою біду.
Пусті коробки з під чого-небудь краще викинути, адже у вашому домі можуть заселитись застій, втрати й навіть енергетичне виснаження. Це передає "Телеграф".
Згідно з повір’ями, кожна річ у домі несе певну енергію. Якщо предмет виконує функцію — він "живий". Якщо стоїть порожній — утворює вакуум, який втягує вашу енергію або ресурси. Саме тому старі коробки асоціюються з втраченими можливостями, "замороженими" планами або навіть блокуванням грошового потоку.
Які коробки точно потрібно викинути:
- з-під техніки, якою ви давно не користуєтесь;
- подарункові коробки від колишніх;
- великі коробки, які просто лежать і чекають "свого часу".
Біду у вигляді застою у справах можуть принести ще й старі газети та макулатура.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що варто викинути з вашої оселі, аби ця річ не принесла хвороби та проблеми іншої людини.