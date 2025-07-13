Убьет болезнь, которая гробит кабачки на грядке: копеечный раствор, который работает

Этот дешевый продукт есть на кухне многих украинцев

В огородничестве есть проверенное средство, которое может успешно заменить минеральные удобрения и дорогие средства защиты кабачков. При правильном применении оно стимулирует рост, укрепляет корневую систему и повышает устойчивость растений к болезням.

Использование дрожжей для защиты кабачков — не ново, пишет actualno. Этот бюджетный продукт богат витаминами группы B, минералами, белками и аминокислотами, которые способствуют росту растений и улучшают состояние почвы.

Регулярное применение, предпочтительно еженедельно весной и в конце лета, способствует укоренению саженцев и их устойчивости к таким заболеваниям, как мучнистая роса, фитофтороз и плесень.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Раствор для опрыскивания кабачков: рецепт

100 г свежих дрожжей, растворенных в 10 л воды.

Размешайте до полного растворения и распыляйте один раз в неделю с помощью пульверизатора. Для лучшего прилипания к листьям можно приготовить обогащенный раствор:

100 г свежих дрожжей растворяют в 0,5 л молока (3,2%);

добавить 1 столовую ложку жидкого мыла;

разбавить в 10 л воды.

Листья опрыскиваются с обеих сторон.

Добавим, что некоторые ошибки могут лишить вас урожая. Ранее мы рассказывали, как получить рекордный урожай кабачков в 2025 году.