Кабачки будут вам благодарны: чем полить растения в июле от опасной мучнистой росы

Если заметили на листьях белый налет — реагируйте быстро

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, поражающее кабачки. Оно проявляется белым порошкообразным налетом на листьях и вызывает их увядание, снижая урожай. Чтобы защитить будущий урожай, необходимо обработать кабачки одним бюджетным, но очень полезным раствором.

Пищевая сода наиболее эффективна при лечении культур, восприимчивых к мучнистой росе, пишет actualno. При появлении первых симптомов заболевания целесообразно применять пищевую соду в растворимой форме.

Как приготовить раствор для кабачков

Растворите 2 столовые ложки пищевой соды (или 1 столовую ложку кальцинированной соды) в 10 литрах воды. В смесь добавьте 50 граммов тертого хозяйственного мыла. Это улучшит слипание раствора к поверхности листьев.

Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

При грамотном применении пищевая сода способна укрепить здоровье растений и способствовать их лучшему росту. Однако при неправильном использовании сода может навредить и вызвать серьезные проблемы. Она не подходит для:

Коррекции кислотности почвы

В борьбе с хлорозом и пожелтением листьев

В борьбе с улитками

Обрабатывать пищевой содой смело можно не только кабачки, но и крыжовник. Кроме того, полить этим раствором рекомендуют огурцы. Ранее мы также писали, как правильно выращивать кабачки, чтобы они дали обильный и вкусный урожай.