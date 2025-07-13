Вб’є хворобу, яка гробить кабачки на грядці: копійчаний розчин, який працює

Цей дешевий продукт є на кухні багатьох українців

У городництві є перевірений засіб, який може успішно замінити мінеральні добрива та дорогі засоби захисту кабачків. При правильному застосуванні він стимулює ріст, зміцнює кореневу систему та підвищує стійкість рослин до хвороб.

Використання дріжджів для захисту кабачків – не нове, пише actualno. Цей бюджетний продукт багатий на вітаміни групи B, мінерали, білки та амінокислоти, які сприяють росту рослин і покращують стан грунту.

Регулярне застосування, переважно щотижня навесні та наприкінці літа, сприяє укоріненню саджанців та їх стійкості до таких захворювань, як борошниста роса, фітофтороз та пліснява.

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Розчин для обприскування кабачків: рецепт

100 г свіжих дріжджів, розчинених у 10 л води.

Розмішайте до повного розчинення та розпорошуйте один раз на тиждень за допомогою пульверизатора. Для кращого прилипання до листя можна приготувати збагачений розчин:

100 г свіжих дріжджів розчиняють у 0,5 л молока (3,2%);

додати 1 столову ложку рідкого мила;

розвести у 10 л води.

Листя обприскується з обох боків.

Додамо, що деякі помилки можуть позбавити вас урожаю. Раніше ми розповідали, як отримати рекордний урожай кабачків у 2025 році.