Почему опытные садоводы больше не пропалывают грядки? Вот проверенный способ борьбы с сорняками

Есть простой принцип — не оставляйте землю "пустой"!

Вечная проблема для каждого, у кого есть хотя бы маленький участок — борьба с сорняками. Прополка превращается в бесконечную гонку, забирает силы и время, которые хотелось бы потратить на что-то более приятное или полезное.

Не всем по душе "химия", особенно рядом с грядками овощей и ягод. Опытные садоводы выбирают способ, который не требует постоянного рыхления земли и при этом сохраняет ее здоровье. Со временем он практически сводит появление сорняков к нулю, пишет actualno.

Умный способ борьбы с сорняками

Речь идет о принципе "замещения". Пустая почва быстро зарастает сорняками — чаще всего самыми живучими и агрессивными. Поэтому главный секрет — не оставлять землю без растений!

Первый способ — плотная посадка культур. Капуста, картофель, кабачки, томаты, высаженные рядами, создают сплошной полог из листьев. Под ним сорнякам не хватает света, и они не могут развиваться. Главное — правильно рассчитать расстояние между растениями, чтобы им хватало места и питания, но при этом они закрывали почву от солнца.

Второй, еще более эффективный метод — мульчирование. Слой органической мульчи (скошенная трава без семян, солома, опилки, компост) решает сразу несколько задач: перекрывает свет семенам сорняков, сохраняет влагу, защищает почву от перегрева и размывания, а по мере разложения превращается в удобрение.

Эффективный метод против сорняков — мульчирование. Фото: pinterest.com

Начинать мульчировать лучше весной — после прогрева почвы и укоренения рассады. Толщина слоя должна быть не менее 5-10 см. Важно укладывать мульчу на заранее прополотую землю. Со временем она создает идеальные условия для жизни почвенной фауны — червей и полезных микробов, которые улучшают структуру почвы. В первый год кое-что может прорасти, но уже на второй-третий сезон сорняков станет в разы меньше. Поэтому мульчирование — это хорошая инвестиция в будущее.

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