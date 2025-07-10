Работает до сих пор! Такой вентилятор времен СССР был чуть ли не в каждом доме (фото)

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На некоторых вещах из СССР можно неплохо заработать, особенно если они еще и работают. К примеру, старый советский вентилятор продают почти за 2 тысячи грн.

Об этом свидетельствуют данные портала по продаже подержанных вещей. Ретро-вентилятор, которому более 54 лет, можно купить за 1990 грн.

"Серый, из литого металла. Коричневые лопасти резиновые. Этот фантастический вентилятор в полном рабочем состоянии, для своего возраста работает, как зверь", — говорится в объявлении.

Сколько стоит вентилятор из СССР

На фото видно, что вентилятор ВЕ-1 1969 почти не имеет потертостей и царапин, в хорошем состоянии. Головка устройства вращается во время работы. Для своего срока службы, по словам автора объявления, достаточно мощный. Работает почти бесшумно.

Продают вентилятор из СССР

Продают вентилятор из СССР

Вентилятор из СССР продают

Размеры вентилятора:

Высота – 41 см;

Глубина – 23 см;

Лопасти – 28 см;

Вес — 5200 кг.

Для доставки вентилятор будут разбирать, а при получении покупатель должен его собрать. Заметим, что вентилятор не имеет защитной сетки в зоне лопастей.

Напомним, что не только вентилятор можно продать за немалые деньги, ведь за советский старый радиоприемник просят 550 грн. Такие радиоприемники начали производить с 1970 года на Минском радиозаводе (ПО "Горизонт").

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