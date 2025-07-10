Работает до сих пор! Такой вентилятор времен СССР был чуть ли не в каждом доме (фото)
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На некоторых вещах из СССР можно неплохо заработать, особенно если они еще и работают. К примеру, старый советский вентилятор продают почти за 2 тысячи грн.
Об этом свидетельствуют данные портала по продаже подержанных вещей. Ретро-вентилятор, которому более 54 лет, можно купить за 1990 грн.
"Серый, из литого металла. Коричневые лопасти резиновые. Этот фантастический вентилятор в полном рабочем состоянии, для своего возраста работает, как зверь", — говорится в объявлении.
На фото видно, что вентилятор ВЕ-1 1969 почти не имеет потертостей и царапин, в хорошем состоянии. Головка устройства вращается во время работы. Для своего срока службы, по словам автора объявления, достаточно мощный. Работает почти бесшумно.
Размеры вентилятора:
- Высота – 41 см;
- Глубина – 23 см;
- Лопасти – 28 см;
- Вес — 5200 кг.
Для доставки вентилятор будут разбирать, а при получении покупатель должен его собрать. Заметим, что вентилятор не имеет защитной сетки в зоне лопастей.
Напомним, что не только вентилятор можно продать за немалые деньги, ведь за советский старый радиоприемник просят 550 грн. Такие радиоприемники начали производить с 1970 года на Минском радиозаводе (ПО "Горизонт").
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