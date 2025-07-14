Этот домашний декор "спугнет" ваше счастье. Что лучше выбросить из дома
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Эта вещь может служить декором, но в то же время, вероятно, стать источником больших проблем
Статуэтки животных в доме, казалось бы, безобидный элемент декора, но, народные верования говорят, что некоторые из них могут нести негативную энергетику и даже притягивать ссоры, нищету или болезни.
Как они еще могут влиять на энергетику дома и состояние его хозяев, рассказал "Телеграф".
Какие есть приметы, связанные со статуэтками животных
- Змея – символ мудрости, но одновременно и коварства. Считается, что фигурки змей могут провоцировать конфликты и измены;
- Сова — несмотря на распространенное мнение, что это символ знаний, в народе говорят, что он может принести болезни или одиночество;
- Волк или тигр — считаются слишком агрессивными животными, поэтому их фигурки могут вызвать напряжение в отношениях между жильцами дома;
- Птицы с открытыми крыльями — по приметам, могут "вымести" из дома благополучие и спокойствие, особенно если расположены у входа;
- Лягушки, особенно с монетой во рту — китайские символы богатства, но по славянским приметам — "несут грязь и слезы".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую беду могут принести в дом старые украшения.