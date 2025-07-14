Этот домашний декор "спугнет" ваше счастье. Что лучше выбросить из дома

Эта вещь может служить декором, но в то же время, вероятно, стать источником больших проблем

Статуэтки животных в доме, казалось бы, безобидный элемент декора, но, народные верования говорят, что некоторые из них могут нести негативную энергетику и даже притягивать ссоры, нищету или болезни.

Как они еще могут влиять на энергетику дома и состояние его хозяев, рассказал "Телеграф".

Какие есть приметы, связанные со статуэтками животных

Змея – символ мудрости, но одновременно и коварства. Считается, что фигурки змей могут провоцировать конфликты и измены;

Сова — несмотря на распространенное мнение, что это символ знаний, в народе говорят, что он может принести болезни или одиночество;

Волк или тигр — считаются слишком агрессивными животными, поэтому их фигурки могут вызвать напряжение в отношениях между жильцами дома;

Птицы с открытыми крыльями — по приметам, могут "вымести" из дома благополучие и спокойствие, особенно если расположены у входа;

Лягушки, особенно с монетой во рту — китайские символы богатства, но по славянским приметам — "несут грязь и слезы".

Лягушка с монетой

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую беду могут принести в дом старые украшения.