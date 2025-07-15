Опасное маринованное мясо. Какой продукт нельзя покупать и почему

Маринад не просто улучшает вкус

В магазинах и супермаркетах в продаже есть немало разных видов мяса. Однако среди них встречается и маринованное, которое довольно часто покупают.

"Телеграф" расскажет, чем опасно маринованное мясо и почему его нужно покупать с осторожностью. Особое внимание следует уделить продуктам, которые продаются упакованными.

Чем опасно маринованное мясо

Основная опасность, которую может скрывать маринованное мясо, – это его свежесть. Ведь маринад не просто улучшает вкус, но и выступает в роли консерванта, увеличивая срок хранения. Большинство таких соусов имеют большое количество специй, растительных масел и т.д. Всё это хорошо может замаскировать несвежее мясо.

Маринованное мясо

Более того, проверить невооруженным глазом маринованное мясо на свежесть практически невозможно. Особенно если маринад еще и имеет зеленый или красный цвет. Ни постороннего запаха, ни пленочки или специфического цвета вы не увидите. И это касается любых видов маринованного мяса. Кроме того, такой товар в разы дороже свежего мяса и считается в определенной степени полуфабрикатом.

Маринованное мясо в магазинах может продаваться и упакованным, однако это не гарантирует его свежесть иногда даже наоборот. Поэтому всегда проверяйте дату изготовления и срок годности. Продукт с сомнительной упаковкой, нарушенной целостностью оболочки или вздутием, не покупайте.

Заметим, что маринованное мясо нельзя замораживать, но оно хорошо хранится в холодильнике.

Покупать или не покупать маринованное мясо

Такой вид продукта может содержать угрозу, поэтому при покупке следует быть осмотрительными. Выбирая мясо, обязательно обращайте внимание на сроки годности и его свежесть. Однако, если есть возможность приобрести мясо и замариновать его своими силами, это будет один из лучших вариантов.

Добавим, что маринованное мясо следует осторожно давать детям и беременным, ведь оно может иметь немало специй. Однако покупать мясо можно только у сертифицированных продавцов, на стихийных рынках продукт лучше не брать. Мясо может быть источником большого количества заболеваний или причиной отравлений, поэтому его качество должно подтверждать соответствующие документы.

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