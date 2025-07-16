В доме поселятся одиночество и бедность. Какой декор лучше отдать или выбросить

Лучше избавиться от него прямо сейчас

Клетки для птиц и аквариумы стали частью декора в большинстве домов. Но в народных верованиях эти, казалось бы, безопасные вещи могут символизировать совсем другое — пустоту, одиночество и застой в жизни.

Согласно приметам, пустые клетки или аквариумы — "ловушки" для энергии, которые могут хранить в себе застой или даже вызвать неприятности. Это передает "Телеграф".

Какие есть приметы относительно пустых аквариума и клетки

Пустая клетка – до одиночества. В клетке никогда не должно быть "ничего". Если животное погибло, то саму клетку нужно продать, отдать или просто выбросить, иначе в доме поселится пустота;

В клетке никогда не должно быть "ничего". Если животное погибло, то саму клетку нужно продать, отдать или просто выбросить, иначе в доме поселится пустота; Аквариум без рыб – до застоя в делах. Особенно, если в нем стоит старая вода или он стоит совсем пустой — считается, что это блокирует финансовые поступления и мешает новым событиям входить в жизнь;

Особенно, если в нем стоит старая вода или он стоит совсем пустой — считается, что это блокирует финансовые поступления и мешает новым событиям входить в жизнь; "Нет жизни — нет движения." В славянской культуре вода всегда ассоциировалась с энергией жизни, поэтому ее застой – это энергетический сигнал к застою и в доме.

Если они уже есть, то лучше заполнить их "жизнью" (рыбками, растениями, животными), или убрать, чтобы не привлекать нежелательное.

Аквариум и клетка

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одна неожиданная вещь в гардеробе может притягивать негатив в дом.