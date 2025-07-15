Укр

Эта вещь хоть и "молчит", но может принести беду в дом. Что лучше выбросить или отдать

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Что нельзя хранить дома
Что нельзя хранить дома. Фото Коллаж "Телеграфа"

Старые музыкальные инструменты дома считаются плохой приметой

Скрипки, пианино или гитары можно найти во многих украинских семьях. Их никто не выбрасывает, ведь это память о детстве, прошлой мечте или талантливом родственнике.

Но, как предупреждают народные приметы, музыкальные инструменты, которые больше не звучат, могут стать источником энергетического застоя и даже несчастья. Это передает "Телеграф".

По приметам, старый инструмент, которым никто не пользуется, символизирует "потерянный голос", зажатую энергию, нереализованный потенциал. Если инструмент замолчал и больше не используется, он "впитывает" в себя грусть, уныние, а иногда — даже болезни владельцев.

Особенно нежелательно держать старые инструменты в спальне или детской комнате. По приметам, они могут влиять на сон, вызвать беспричинную тревогу или потерю вдохновения.

Что нельзя хранить дома
Музыкальные инструменты

Что с ними нужно сделать

  • Если инструмент важен как память, попробуйте дать ему вторую жизнь: настроить, передать детям, подарить музыкальной школе;
  • Если это уже "мертвая" вещь – стоит с благодарностью ее отпустить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой домашний декор может "испугать" ваше счастье.

Теги:
#Приметы #Музыкальные инструменты #Поверья