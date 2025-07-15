Эта вещь хоть и "молчит", но может принести беду в дом. Что лучше выбросить или отдать
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Старые музыкальные инструменты дома считаются плохой приметой
Скрипки, пианино или гитары можно найти во многих украинских семьях. Их никто не выбрасывает, ведь это память о детстве, прошлой мечте или талантливом родственнике.
Но, как предупреждают народные приметы, музыкальные инструменты, которые больше не звучат, могут стать источником энергетического застоя и даже несчастья. Это передает "Телеграф".
По приметам, старый инструмент, которым никто не пользуется, символизирует "потерянный голос", зажатую энергию, нереализованный потенциал. Если инструмент замолчал и больше не используется, он "впитывает" в себя грусть, уныние, а иногда — даже болезни владельцев.
Особенно нежелательно держать старые инструменты в спальне или детской комнате. По приметам, они могут влиять на сон, вызвать беспричинную тревогу или потерю вдохновения.
Что с ними нужно сделать
- Если инструмент важен как память, попробуйте дать ему вторую жизнь: настроить, передать детям, подарить музыкальной школе;
- Если это уже "мертвая" вещь – стоит с благодарностью ее отпустить.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой домашний декор может "испугать" ваше счастье.