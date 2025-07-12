Родилась в Харькове, но похоронена в Москве: как выглядит могила Водяницкой, сыгравшей Зою Космодемьянскую
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Она стала одной из первых актрис, представлявших СССР в Каннах
Известной актрисой в Советском Союзе, которая родилась в Харькове, была не только Людмила Гурченко. К таким относилась и Галина Водяницкая, которая воплотила образ Зои Космодемьянской в военной драме "Зоя". Она скончалась в 2007 году в возрасте 88 лет.
"Телеграф" расскажет больше о карьере актрисы, главных ролях, а также где похоронили украинку.
Что известно о Галине Водяницкой
Водяницкая родилась в 1918 году в Харькове в семье ученых-биологов. Ее мать хорошо играла на фортепиано, а отец — пел, поэтому девушку тянуло к творчеству. Галина решила, что станет актрисой после просмотра фильма "Безрадостная улица" с Гретой Гарбо.
Водяницкая успешно училась в школе и участвовала в научных экспедициях. После этого поступила на биологический факультет Московского университета, а затем на физический факультет, но поняла, что не это не ее.
Так Галина попыталась поступить во Всероссийский университет на актерский факультет. После чтения монолога Сони из "Дяди Вани" украинку приняли в вуз без экзаменов. Во время учёбы Галина начала сниматься в кино. Дебют состоялся в ленте "Мы ждем вас с победой", где она получила роль девушки.
Однако масштабную популярность Галина получила после выхода художественной картины "Зоя". Там она играла главную роль — московской школьницы Зои Космодемьянской, ставшей партизанкой во время Второй мировой войны. Фильм был популярен не только в Советском Союзе, но и в мире. Это принесло Водяницкой широкую славу и премию Сталину первой степени. Галина стала одной из первых советских актрис, появившихся на Первом Каннском кинофестивале в 1946 году.
В течение карьеры актриса работала в Театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском театре комедии и Театре-студии киноактера. Галина реализовывала себя в Ленинграде (Санкт-Петербурге), ведь вышла замуж за проживавшего здесь режиссера Сергея Васильева.
После смерти мужа в 1959 году Водяницкая вернулась в Москву. Там она устроилась на работу в киностудию имени Горького. Водяницкая получала роль владелицы салона в фильме "Его время настанет", американской журналистки — в "В дни октября", преподавательницы — в "Легкая жизнь".
В 1971 году Водяницкая появилась в фильме "Лаутары" в роли цыганки Лянки, в которую влюблен главный герой — скрипач Том Аристар. Также она занималась озвучкой фильмов.
Могила Галины Водяницкой
Водяницкой не стало 13 июля 2007 года в Москве. Тогда ей было 88 лет. Галину похоронили на Новодевичьем кладбище, на участке No 8. Прах актрисы положили в одну могилу с ее вторым мужем, режиссером Сергеем Васильевым и его братом. Мужчинам стоит большой памятник с барельефами, а вот Водяницкой — только скромная гранитная плита с ее данными.
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