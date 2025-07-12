Родилась в Харькове, но похоронена в Москве: как выглядит могила Водяницкой, сыгравшей Зою Космодемьянскую

Она стала одной из первых актрис, представлявших СССР в Каннах

Известной актрисой в Советском Союзе, которая родилась в Харькове, была не только Людмила Гурченко. К таким относилась и Галина Водяницкая, которая воплотила образ Зои Космодемьянской в военной драме "Зоя". Она скончалась в 2007 году в возрасте 88 лет.

"Телеграф" расскажет больше о карьере актрисы, главных ролях, а также где похоронили украинку.

Что известно о Галине Водяницкой

Водяницкая родилась в 1918 году в Харькове в семье ученых-биологов. Ее мать хорошо играла на фортепиано, а отец — пел, поэтому девушку тянуло к творчеству. Галина решила, что станет актрисой после просмотра фильма "Безрадостная улица" с Гретой Гарбо.

Водяницкая успешно училась в школе и участвовала в научных экспедициях. После этого поступила на биологический факультет Московского университета, а затем на физический факультет, но поняла, что не это не ее.

Галина Водяницкая, фото из сети

Так Галина попыталась поступить во Всероссийский университет на актерский факультет. После чтения монолога Сони из "Дяди Вани" украинку приняли в вуз без экзаменов. Во время учёбы Галина начала сниматься в кино. Дебют состоялся в ленте "Мы ждем вас с победой", где она получила роль девушки.

Однако масштабную популярность Галина получила после выхода художественной картины "Зоя". Там она играла главную роль — московской школьницы Зои Космодемьянской, ставшей партизанкой во время Второй мировой войны. Фильм был популярен не только в Советском Союзе, но и в мире. Это принесло Водяницкой широкую славу и премию Сталину первой степени. Галина стала одной из первых советских актрис, появившихся на Первом Каннском кинофестивале в 1946 году.

Галина Водяницкая в фильме "Зоя", фото из сети

Галина Водяницкая в Каннах, фото из сети

В течение карьеры актриса работала в Театре имени Ленинского комсомола, Ленинградском театре комедии и Театре-студии киноактера. Галина реализовывала себя в Ленинграде (Санкт-Петербурге), ведь вышла замуж за проживавшего здесь режиссера Сергея Васильева.

После смерти мужа в 1959 году Водяницкая вернулась в Москву. Там она устроилась на работу в киностудию имени Горького. Водяницкая получала роль владелицы салона в фильме "Его время настанет", американской журналистки — в "В дни октября", преподавательницы — в "Легкая жизнь".

Галина Водяницкая играла в разных советских фильмах, фото из сети

Галина Водяницкая в фильме «Придет время», фото из сети

В 1971 году Водяницкая появилась в фильме "Лаутары" в роли цыганки Лянки, в которую влюблен главный герой — скрипач Том Аристар. Также она занималась озвучкой фильмов.

Могила Галины Водяницкой

Водяницкой не стало 13 июля 2007 года в Москве. Тогда ей было 88 лет. Галину похоронили на Новодевичьем кладбище, на участке No 8. Прах актрисы положили в одну могилу с ее вторым мужем, режиссером Сергеем Васильевым и его братом. Мужчинам стоит большой памятник с барельефами, а вот Водяницкой — только скромная гранитная плита с ее данными.

Могила Галины Водяницкой, фото из сети

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