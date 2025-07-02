Пейзажи как будто на Марсе: как выглядит уникальный базальтовый карьер в Украине и где он находится (фото)

Это действующий карьер, где добывают магматическую породу базальт

На территории Ровенской области есть действующий базальтовый карьер, на котором добывают вулканическую породу базальт и другие полезные ископаемые. Он расположен между селами Базальтовое, Берестовец, Новый Берестовец. Рядом есть также и недействующий затопленный карьер, где ранее добывали базальт, а сейчас любят отдыхать местные жители.

"Телеграф" побывал на действующем базальтовом карьере и покажет эксклюзивный фоторепортаж с места, пейзажи которого напоминают Марс.

История Базальтового карьера

Возникновение базальтового карьера на Ровенщине началось в середине XX века, когда при советской власти начали разрабатывать базальтовые породы на территории всей Украины. Ровенская область оказалась богата на залежи уникального вулканического камня — базальта.

Здесь он еще и отличается своей структурой — порода имеет форму шестигранных базальтовых столбов, которые поражают своей необычной красотой. А интересной особенностью этих столбов является прямой ровный раскол.

Базальт, как оказалось, очень ценная порода. Его используют для производства дорожных покрытий, облицовочных плит, а также как сырье для изготовления разнообразных строительных и отделочных материалов.

Базальтовый карьер — это не только действующее предприятие, где добывают вулканический камень и другие природные ископаемые. Это еще и природный заказник, которых охраняется государством. А на затопленном карьере рядом любят отдыхать местные и приезжие, так как озеро наполнено чистой бирюзово-голубой водой в окружении скал из базальта и базальтовых столбов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Ровенщине есть уникальное глицериновое озеро и как туда попасть. Вода там на ощупь, как шелк.