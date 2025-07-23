Беда может уже постучаться в дверь. Что не так со старыми детскими игрушками

Они обычно лежат в детской

Сломанные или сильно изношенные игрушки, на первый взгляд — это лишь ностальгия или память о детстве, но народные приметы предостерегают, что их хранить дома не стоит.

Считается, что такие вещи могут накапливать негативную энергию, блокировать развитие ребенка, вызывать страхи или даже провоцировать ночные кошмары, передает "Телеграф".

Особенно осторожно нужно относиться к игрушкам, которые принадлежали давно умершим детям или были в домах, где случалась беда.

Кроме того, треснувшие куклы, разорванные мишки или "глаза, смотрящие в пустоту" — это энергетические ловушки, которые лучше вовремя выбросить, даже если с ними связаны приятные воспоминания.

Старые игрушки

Ранее мы также писали, что в ваш дом могут посетить проблемы, усталость и чужая энергетика из-за некоторых вещей. Посмотрите, возможно они лежат у вас в комнате.

Напомним, что "Телеграф" также писал, что мягкие игрушки тоже могут стать источником болезней, усталости и одиночества, если они хранятся дома ненадлежащим образом – стоят годами без движения и чистки.