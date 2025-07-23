Біда може вже постукати у двері. Що не так зі старими дитячими іграшками

Вони зазвичай лежать у дитячій

Зламані або сильно зношені іграшки, на перший погляд — це лише ностальгія чи пам’ять про дитинство, але народні прикмети застерігають, що їх зберігати вдома не варто.

Вважається, що такі речі можуть накопичувати негативну енергію, блокувати розвиток дитини, викликати страхи або навіть провокувати нічні кошмари, передає "Телеграф".

Особливо обережно потрібно ставитись до іграшок, які належали давно померлим дітям або були в будинках, де траплялася біда.

Крім того, тріснуті ляльки, розірвані ведмедики чи "очі, що дивляться в порожнечу" — це енергетичні пастки, які краще вчасно викинути, навіть якщо з ними пов’язані приємні спогади.

Старі іграшки

Раніше ми також писали про те, що в ваш дім можуть завітати проблеми, втома та чужа енергетика через деякі речі. Передивіться, можливо вони лежать у вас в кімнаті.

Нагадаємо, що "Телеграф" також писав про те, що м'які іграшки теж можуть стати джерелом хвороб, втоми та самотності, якщо вони зберігаються вдома неналежним чином — стоять роками без руху та чищення.