В вашем доме могут неожиданно поселиться конфликты и раздражительность. Как это связано со статуэтками

Этот декор есть у многих дома

Сувениры в виде львов, волков, драконов или других животных с открытой пастью могут нести в себе негативную энергетику и привлекать проблемы в дом.

Народные приметы предостерегают, что такие фигурки символизируют агрессию, конфликты и тревогу, которые могут незаметно проникать в атмосферу жилья. Это передает "Телеграф".

Почему дома лучше не хранить такие сувениры

Согласно поверьям, открытая пасть животного означает готовность атаковать . В домашнем пространстве это рассматривается как источник скрытой агрессии. Такие сувениры могут вызвать раздражительность, эмоциональные всплески и даже ссоры между членами семьи;

. В домашнем пространстве это рассматривается как источник скрытой агрессии. Такие сувениры могут вызвать раздражительность, эмоциональные всплески и даже ссоры между членами семьи; Традиционно дом считается местом покоя и безопасности. Но фигуры хищных животных или мифических созданий с "зубами кнаружи" несут энергию борьбы, конкуренции или опасности. Особенно нежелательно ставить такие вещи в спальне, на кухне или у входа в дом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в доме могут поселиться одиночество и бедность из-за одного декора. Его следует отдать или выбросить, чтобы он не принес беды хозяевам.