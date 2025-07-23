Планшетов и приставок не было. Как дети в СССР отдыхали на каникулах

Рассказываем, что действительно означало детство за железным занавесом

Современные родители жалуются, что дети слишком много времени проводят с гаджетами. Но как выглядели каникулы советских школьников, когда единственным "экраном" был черно-белый телевизор с тремя каналами?

Об этом расскажет "Телеграф".

Лагерная система — "отдых" по расписанию

Самым распространенным способом организации детского досуга были пионерские лагеря. Родители часто воспринимали их как единственный доступный вариант, ведь собственный отпуск не всегда совпадал со школьными каникулами, а покидать ребенка дома было рискованно.

В лагерях царила жесткая дисциплина. Подъем в 7:00, зарядка, завтрак по расписанию, "тихий час" после обеда и строго регламентированные развлечения. Дети спали в переполненных бараках по 10-15 человек, часто без надлежащей вентиляции. Душевые работали по графику, горячая вода была редкостью.

Еда в лагерях оставляла желать лучшего: жидкие каши, недоваренные макароны, "котлеты" непонятного происхождения. Многие дети регулярно получали посылки от родителей с домашней едой и лакомствами, что создавало видимое социальное расслоение среди детей.

Дачное "счастье" советской семьи

Семьи с дачами отправляли детей за город, где реальность была далека от идиллии. Дети часто становились бесплатной рабочей силой: пропалывали грядки, носили воду из колодца, ухаживали за огородом. Удобства были минимальными – туалет на улице, вода из колодца, а если повезло – скамья с умывальником.

Развлечения ограничивались тем, что можно было найти вокруг: купание в сомнительных водоемах, лазание по деревьям, создание шалашей. Безопасность детей часто была под вопросом – родители работали на огороде, а дети сами себя развлекали, нередко попадая в неприятные ситуации.

Городские каникулы — "свобода" во дворах

Остававшиеся в городе дети проводили время во дворах многоэтажек. Дворовая культура имела свои жестокие правила: вековая иерархия, территориальные конфликты между дворами, частые потасовки. Младшие дети часто становились жертвами травли со стороны старших.

Развлечения были примитивными: классики, резиночка, футбол самодельным мячом, "войнушка" с палками вместо оружия. Зимой – лыжи, если они были в семье, или просто катание с горок на самодельных санках, часто травмоопасно.

Социальное неравенство под маской равенства

Несмотря на декларируемое равенство, дети из партийных семей имели гораздо больше возможностей: лучшие лагеря, поездки в санатории, доступ к дефицитным товарам. Дети рабочих и крестьян часто ограничивались простыми формами досуга.

Особенно тяжелым было положение детей из неполных семей или воспитывавшихся бабушками и дедушками. Они часто оставались без должного присмотра и вынуждены были сами заботиться о себе.

Каникулы в СССР были не счастливой безмятежностью, а выживанием в системе, которая ставила идеологию выше реальных потребностей ребенка. Современные родители, жалуясь на гаджеты, по крайней мере, имеют выбор в способах организации детского досуга — роскошь, недоступная советским семьям.

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