Укр

Это точно спасет летом. Как расширить обувь, чтобы она не натирала

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Обувь натирает Новость обновлена 23 июля 2025, 16:05
Обувь натирает. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обувь расширится за одну ночь

Бывает, что только что приобретенная обувь, особенно каблуки или сандалии, выглядит идеально, но при ношении вызывает боль и натирает ноги. Впрочем, существует простой и проверенный способ, который поможет растянуть обувь всего за одну ночь дома без лишних затрат и хлопот.

Как передает "Телеграф", украинский блогер Мария Дувалка поделилась в TikTok проверенным методом, который помогает растянуть обувь в домашних условиях. Для этого понадобятся лишь плотные пакеты, вода и морозилка.

Процедура такова: засуньте в обувь пакеты и наполните их водой, а затем поставьте пару в морозильник на ночь. После замерзания вода расширяется, и таким образом постепенно "растягивает" обувь изнутри.

Как растянуть обувь
Подборы натирают ноги

По словам блоггера, этот метод особенно хорошо подходит для кожаной обуви или качественного заменителя. Результат, по ее словам, вас порадует — вы забудете о мозолях и боли во время ношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, одежду из каких тканей лучше носить летом в жару. Сразу стоит забыть не только о синтетике, но и полиэстере и нейлоне.

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#Жара #Обувь #Лайфхак