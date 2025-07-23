"При Оззи такой фигни не было": украинцы отреагировали злыми мемами на закон о НАБУ и САП

Шутили о Януковиче, депутатах и сборе средств

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП. Украинцы во многих городах вышли на акцию протеста. Другие люди создавали мемы.

"Телеграф" собрал самые смешные шутки и приколы о законопроекте.

Люди шутят, что вышли на протесты не через орган НАБУ и САП. На другом фото благодарят, что люди вышли, но ответ не заставил себя ждать.

Кроме этого, украинцы шутили о том, как в целом прошел день. Также были мемы и о депутатах Верховной Рады.

Была шутка и о Владимире Зеленском. Следует отметить, что в социальной сети Х (Twitter) среди украинских пользователей наблюдается интересный феномен по отношению к президенту Владимиру Зеленскому. Когда глава государства принимает непопулярные решения, в соцсетях его пренебрежительно называют "Зелупой", но стоит ему сделать что-то вызывающее одобрение, как те же пользователи переходят на уважительное обращение "Александрович".

Украинцы не сдерживали себя в шутках по поводу того, как рассматривался законопроект №12414 о НАБУ и САП. Что интересно, на сайте Верховной рады были сбои. Несколько раз документ возвращали со статусом "подписан президентом".

Также люди создали мем с Сергеем Притулой. Пользователи соцсетей шутят над тем, что общественность собирает средства или поддержку для того, чтобы президент ветировал этот законопроект.

Шутили об отсутствии коррупции. А также о ситуации в обществе.

Что предшествовало

21 июля СБУ, ДБР и ОГП провели обыски примерно у 70 сотрудников НАБУ и САП, некоторых обвинили в госизмене и связях с РФ. Один сотрудник арестован за шпионаж.

22 июля парламент в быстром режиме принял законопроект № 12414, фактически ликвидирующий независимость НАБУ и САП, подчинив их Генпрокурору.

Закон уже был передан на подпись президенту и дальше все зависит от его решения.

Ранее "Телеграф" писал, какими могут быть последствия принятия закона по НАБУ и САП.