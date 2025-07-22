Саранча уже залетает в квартиры в Запорожье: горожанам объяснили, что делать (фото)

Исполняющий обязанности городского головы Запорожья провел брифинг по этому вопросу

В Запорожье, которое страдает от невиданного нашествия саранчи, это крупное насекомое уже залетает в квартиры в областном центре. Соответствующие фото публикуют в сети.

При этом исполняющий обязанности мэра Запорожья Андрей Пятницкий заявил, что владельцы и пользователи земли должны самостоятельно бороться с этой напастью.

Он проинформировал, что местные власти сотрудничают с Госпотребслужбой, совместно с которой они разработали алгоритм. Когда люди обращаются на "горячую линию", соответствующая комиссия выезжает в места распространения насекомых.

Задачей комиссии является распознать именно очаги распространения саранчи. Это делается при помощи определения количества насекомых на 1 кв.м. Участки, где превышено определенное количество, должны быть подвергнуты соответствующей обработке.

Саранча залетела в квартиру в Запорожье

"По правилам и закону о защите карантинных растений обрабатывается каждым домохозяйством, каждым собственником или пользователем земельного участка именно его земельный участок", – заявил Пятницкий, то есть аграрии должны самостоятельно бороться с нашествием саранчи.

Он подчеркнул, что власти готовы бороться с насекомыми на территории, которая принадлежит городу, району или находится в коммунальной собственности. При этом обо всем, что находится в частной собственности, должны позаботиться сами владельцы.

По словам Пятницкого, в областном центре уже локально травили саранчу в Ботаническом саду. Чиновник отметил, что инсектициды могут нанести вред здоровью людей, поэтому власти подходят к этому вопросу аккуратно, чтобы последствия борьбы с насекомыми не были хуже, чем они сами.

Он добавил, что полчища саранчи выглядят ужасно, однако угрозы для граждан, кроме эстетической, они не представляют. "Она безопасна для жизни и здоровья человека", – сказал чиновник.

Ранее мы рассказали, как защитить сад, огород и поля от саранчи, а также что делать, если вы ее обнаружили.