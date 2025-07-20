Хищник, который меняет экосистему: какая рыба в Украине может превратить озеро в пустыню

Эта рыба может потреблять икру даже земноводных

Ротан-головешка — это хищная рыба, которая способна существенно влиять на экосистемы водоемов, вытесняя местные виды и нарушая естественный баланс. Она использует все пищевые ресурсы на разных этапах жизни и может превратить водоем в почти моноспецифическую среду, лишая других рыб шансов выжить.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. "От какого-то фито- и зоопланктона в мальковом возрасте, потом — бентос, а потом уже, в старшем возрасте, они переходят на рыб", — объясняет она.

Эксперт отметила, что ротан может образовывать моноспецифические водоемы, где обитает один вид: "Насколько мне известно, в нашей фауне есть 2 вида рыб, которые способны образовывать такие водоемы. Наш обычный окунь может образовывать небольшие окуневые озера, где живет только один вид рыб. Так же может и ротан-головешка".

Куцоконь также сообщила о способности этой рыбы вытеснять карася, уничтожая его икру и изменяя состав местных водных группировок. Если карась находится в маленьком озере, ротан равномерно уничтожает его, поедая икру, что приводит к исчезновению карася, а в водоеме остается только один вид — ротан-головешка.

Кроме того, головешка может влиять также на земноводную, потребляя их икру. "Ротан может существенно влиять на популяции земноводных, уничтожая размножающиеся в воде икру лягушек. В частности, икра зеленых лягушек для него является пищей", — отмечает ученая.

Итак, ротан-головешка является потенциальной угрозой для природного биоразнообразия и экосистем водоемов, особенно в небольших озерах Полесья. Контроль за его распространением и влиянием – важен для сохранения местных видов и экологического равновесия.

Чем еще известна эта рыба-хищник

Ротан-головешка — пресноводная рыба семьи Головешковых, длиной до 25 см с большой головой и многорядными зубами.

Зубы ротана-головешки

Происходя из Дальнего Востока, в Европе появилась в 1912 году как аквариумная, теперь распространена в водоемах Украины, России, Казахстана и Европы. Она вынослива и способна выживать в сложных условиях в замерзших или пересыхающих водоемах, с низким содержанием растворенного в воде кислорода.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине много видов рыб, которые занесены в Красную книгу и признаны исчезающими. Особенно под угрозой сейчас находятся виды, обитающие в стоячих водоемах, в частности мересница озерная и золотой карась.