Забудьте о гаджетах: как развлекались дети в СССР и почему современным школьникам стоит об этом узнать

Легендарные игры СССР, которые до сих пор помнят взрослые

Советские дети проводили время на улице, играя в увлекательные игры с простым инвентарем. Эти развлечения развивали ловкость, координацию и командный дух.

Дворовые игры того времени не нуждались в дорогом оборудовании — достаточно было мяча, скакалки или обычной резинки. "Телеграф" рассказывает, в какие игры играли дети времен Советского Союза и чем они их увлекали.

"Вышибала"

Вишибала

Трое игроков располагались на площадке: двое на расстоянии десяти шагов друг от друга, третий между ними. Крайние участники перекидывали мяч, пытаясь попасть в среднего игрока. Тот должен был уклониться от мяча или попытаться поймать его. Попадание означало изменение ролей между участниками. Существовали и другие варианты этой игры.

"Пионербол"

"Пионербол" игра

Упрощенная версия волейбола с командами от трех до восьми человек. Игроки располагались с обеих сторон сетки на спортивной площадке. В отличие от классического волейбола мяч можно было ловить руками и передавать между партнерами по команде. Победителем становилась команда, которая первой набирала определенное количество очков.

"Горячая картошка"

Большая компания детей образует круг, в котором участники быстро опрокидывают мяч друг другу, стараясь не задерживать его в руках. Тот, кто не успевал поймать мяч или наоборот задерживал его, садился в центр круга.

"Квадрат"

Игра "Квадрат"

Четверо участников занимали позиции в отдельных квадратах расчерченного поля. Игроки опрокидывали мяч ногами, не касаясь его руками. Очко начислялось, когда мяч дважды касался земли в одном квадрате. Побеждал тот, кто первым набирал оговоренное количество баллов.

"Съедобное — несъедобное"

Съедобное — несъедобная игра

Ведущий становился напротив других выстраивавшихся в линию игроков. Он по очереди бросал мяч каждому участнику, называя разные предметы. Если указанный предмет можно есть, игрок должен поймать мяч. Если предмет несъедобный, мяч нужно отбить.

"Резинки"

Резиночки игра

Древнее китайское развлечение, ставшее популярным в СССР. Двое детей становились друг напротив друга, резинку растягивали вокруг ног на разной высоте или привязывали к турнику, если участников было только двое. Третий участник прыгал через резинку по определенным правилам и последовательности. Постепенно высота увеличивалась — от лодыжек до колен, бедер и пояса, а в отдельных случаях даже до шеи и вытянутых рук.

"Рыбак и рыбка"

«Рыбак и рыбка»

Один участник становился "рыбаком" в центре круга, другие — "рыбками" вокруг него. Ведущий вращал скакалку на уровне земли, а остальные игроки должны были перепрыгивать через нее. Тот, кто задел скакалку, выбывал из игры.

"Классики"

Классики игра

На асфальте мелом рисовали поле с пронумерованными ячейками от одного до десяти. Игрок должен был пропрыгать по ячейкам, не заступая за пределы и не теряя равновесия.

"Казаки-разбойники"

Командная игра для группы от шести человек старшего школьного возраста. Дети делились на две команды. "Разбойники" укрывались на определенной территории, "казаки" их искали и ловили. Команды могли иметь свои штабы, захватывать территории и спасать пленных товарищей.

"Дочки-матери"

Халабуда детства

Ролевая игра, в которой дети распределяли роли родителей и детей между собой. Участники воспроизводили бытовые ситуации. Вместо младенцев были куклы, а вместо квартиры – халабуда.

"Море волнуется раз"

"Море волнуется раз"

Простое развлечение для небольшой компании без специального реквизита. Ведущий отворачивался и говорил: "Море волнуется раз! Море волнуется два! Море волнуется три! Морская фигура на месте замри!" Игроки замирали в позах морских созданий или предметов. Ведущий оживлял участников и пытался угадать изображенную фигуру. Тот, чью фигуру тяжело угадать, становился следующим ведущим.

"Слова"

Дети СССР

Интеллектуальная игра, где один игрок рисовал на земле палочкой схему для задуманного слова с квадратиками, как в кроссворде. Другой по очереди называл содержащиеся в нем буквы, пытаясь отгадать слово. Ведущий вписывал правильные буквы в схему. Можно было выбирать тематические категории – еда, города, животные и т.д.

Напомним, "Телеграф" писал, как дети в СССР отдыхали на каникулах. Самым распространенным способом организации детского досуга были пионерские лагеря.