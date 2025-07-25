Счастье будет обходить ваш дом стороной. Какая вещь может принести беду

Этот предмет есть почти в каждом доме

Чайный сервиз, которым никто не пользуется, лучше не хранить дома из-за некоторых народных примет. Эта посуда может стать источником застоя энергии, одиночества и даже уменьшения радости дома.

Предметы, годами пылящиеся на полках, хоть и "никого не трогают", но могут стать источником невзгод. Об этом сообщает "Телеграф".

Почему чайный сервиз лучше не хранить дома, если им никто не пользуется

Стоит без дела – стоит и жизнь. Чайный сервиз, который годами не используют, по приметам, символизирует застой: в отношениях, деньгах и т.п.;

Наследство или "якорь"? Если сервиз подарен усопшими или ассоциируется с прошлым, он может "тянуть" назад, не давая двигаться вперед;

Кроме того, в народе считается, если чайную посуду не используют по назначению, то в дом больше не придет радость.

Сервиз

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут быть "архивом" несчастий. Они привлекут в дом проблемы, усталость и чужую энергетику и не только. Посмотрите, нет ли их у вас.