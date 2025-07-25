Сейчас об этом никто не вспомнит, а тогда был шик. Как в СССР праздновали свадьбу

Сегодня большинство этих традиций ушло в прошлое

Свадьбы в СССР имели свои особенности, многие из которых сегодня кажутся экзотическими. Большинство этих традиций уже не практикуется в современных странах постсоветского пространства.

"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали свадьбу. А также какие традиции уже не проводят.

Места проведения торжеств

Домашние празднества были самыми распространенными. Обычные семьи отмечали свадьбу в собственных квартирах или домах, максимально используя доступное пространство. В сельской местности популярны были празднования в специально построенных для торжества шалашах — временных сооружениях из веток и ткани, украшенных цветами и лентами.

Более состоятельные семьи арендовали школьные столовые или актовые залы предприятий. Престижным считалось провести банкет в ресторане, но попасть туда было непросто — требовались связи и предварительное бронирование за несколько месяцев.

Свадебный стол

Хозяйки готовились к свадьбе неделями, заготавливая домашние соленья, салаты и закуски. Обязательными блюдами были:

Салат "Оливье"

Селедка под шубой

Холодец

Домашние пироги и торты

Алкоголь часто был дефицитным, потому водку и шампанское приходилось "доставать" через знакомых или покупать из рук по завышенным ценам.

Популярные подарки

Подарки выбирали из ограниченного ассортимента советских магазинов:

Практические подарки:

Хрустальные вазы и сервизы

Ковры (особенно ценились молдавские)

Постельное белье

Кастрюли и сковородки

Электроприборы (миксер, утюг, пылесос)

Престижные подарки:

Сервиз "Мадонна" или другая качественная посуда

Чешское стекло

Дефицитные импортные товары

Книги в хороших переплетах

Свадебные традиции

Многие ритуалы того времени сегодня практически исчезли:

Выкуп невесты с конкурсами и задачами для жениха.

с конкурсами и задачами для жениха. Горько! — традиция, требовавшая от молодоженов целоваться после каждого восклицания гостей.

— традиция, требовавшая от молодоженов целоваться после каждого восклицания гостей. Разбивание тарелок к счастью.

к счастью. Обсыпание молодых зерном при выходе из ЗАГСа.

при выходе из ЗАГСа. Катание по городу на украшенных автомобилях с остановками у памятников.

Особенности советских свадеб

В отличие от современных торжеств, советские свадьбы были скромнее бюджета, но богаче народными традициями и самодельными украшениями. Свадебные платья часто шили на заказ у знакомых портних или передавали по наследству.

Празднование длилось два-три дня, с обязательными "довесками" — продолжением пира на следующий день. Гости приезжали целыми семьями, включая детей, что создавало необыкновенную атмосферу общности.

Сегодня большинство этих традиций ушло в прошлое, уступив место современным форматам свадебных торжеств с профессиональными организаторами, ресторанными банкетами и европейскими традициями.

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