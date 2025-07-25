Сейчас об этом никто не вспомнит, а тогда был шик. Как в СССР праздновали свадьбу
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Сегодня большинство этих традиций ушло в прошлое
Свадьбы в СССР имели свои особенности, многие из которых сегодня кажутся экзотическими. Большинство этих традиций уже не практикуется в современных странах постсоветского пространства.
"Телеграф" расскажет, как в СССР праздновали свадьбу. А также какие традиции уже не проводят.
Места проведения торжеств
Домашние празднества были самыми распространенными. Обычные семьи отмечали свадьбу в собственных квартирах или домах, максимально используя доступное пространство. В сельской местности популярны были празднования в специально построенных для торжества шалашах — временных сооружениях из веток и ткани, украшенных цветами и лентами.
Более состоятельные семьи арендовали школьные столовые или актовые залы предприятий. Престижным считалось провести банкет в ресторане, но попасть туда было непросто — требовались связи и предварительное бронирование за несколько месяцев.
Свадебный стол
Хозяйки готовились к свадьбе неделями, заготавливая домашние соленья, салаты и закуски. Обязательными блюдами были:
- Салат "Оливье"
- Селедка под шубой
- Холодец
- Домашние пироги и торты
Алкоголь часто был дефицитным, потому водку и шампанское приходилось "доставать" через знакомых или покупать из рук по завышенным ценам.
Популярные подарки
Подарки выбирали из ограниченного ассортимента советских магазинов:
Практические подарки:
- Хрустальные вазы и сервизы
- Ковры (особенно ценились молдавские)
- Постельное белье
- Кастрюли и сковородки
- Электроприборы (миксер, утюг, пылесос)
Престижные подарки:
- Сервиз "Мадонна" или другая качественная посуда
- Чешское стекло
- Дефицитные импортные товары
- Книги в хороших переплетах
Свадебные традиции
Многие ритуалы того времени сегодня практически исчезли:
- Выкуп невесты с конкурсами и задачами для жениха.
- Горько! — традиция, требовавшая от молодоженов целоваться после каждого восклицания гостей.
- Разбивание тарелок к счастью.
- Обсыпание молодых зерном при выходе из ЗАГСа.
- Катание по городу на украшенных автомобилях с остановками у памятников.
Особенности советских свадеб
В отличие от современных торжеств, советские свадьбы были скромнее бюджета, но богаче народными традициями и самодельными украшениями. Свадебные платья часто шили на заказ у знакомых портних или передавали по наследству.
Празднование длилось два-три дня, с обязательными "довесками" — продолжением пира на следующий день. Гости приезжали целыми семьями, включая детей, что создавало необыкновенную атмосферу общности.
Сегодня большинство этих традиций ушло в прошлое, уступив место современным форматам свадебных торжеств с профессиональными организаторами, ресторанными банкетами и европейскими традициями.
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