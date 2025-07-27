"Зеленский казался несколько больше": дизайнер рассказал, изменился ли президент за 5 лет

Дизайнер Анисимов работает с Зеленским с 2000-х

С начала полномасштабного вторжения россиян Владимир Зеленский принципиально не одевает официально-деловые костюмы. Он перешел на худи и брюки в черном и цвете хаки. А во время визита в Соединенные Штаты Америки Зеленский на вопрос, почему он приехал не в костюме, исчерпывающе ответил: "Я надену костюм, когда закончится война".

Популярный мужской дизайнер Виктор Анисимов рассказал в интервью "Телеграфу", как Владимир Зеленский изменился за время президентской каденции. Модельер знаком с президентом еще с 2000-х, когда тот начал делать юмористическую карьеру в Украине. Анисимов подбирал образы актерам "Квартала 95", среди которых был и Зеленский, а затем продолжил с ним сотрудничество, когда тот стал главой государства.

Полное интервью читайте в публикации : "Я сам бы это не надел: интервью с дизайнером Зеленского Виктором Анисимовым".

По словам Анисимова, перед ним была поставлена задача несколько обновить стиль Владимира Александровича во время полномасштабной войны. Первая леди Украины Елена Зеленская заметила, что на официальных мероприятиях их образы очень разнятся: она — в протокольном наряде, а он — в военном стиле. Так Виктор начал разрабатывать форменную одежду для президента в черном цвете в современном стиле.

Виктор Анисимов, фото marieclaire.ua

"Передо мной была поставлена техническая задача — создать форменную одежду в черном цвете, с легким намеком на современный крой и едва уловимым фэшн-оттенком. Это было идеальное совпадение: черный — мой любимый цвет, форменный силуэт — мой стиль. Так появилось это новое визуальное решение — сдержанное, мужественное, в то же время функциональное и эстетическое", — поделился он.

Дизайнер рассказал, что с 2019 года Зеленский практически не изменился, если говорить о фигуре. В то же время во время примерки оказалось, что одежда, которую сшили для президента, была несколько великоватой. Тогда президент пошутил о своем внешнем виде, и впоследствии наряд откорректировали под его телосложение.

"Мы виделись в последний раз в 2019-м. И на экране он казался несколько большим. Но когда встретились — я понял: он почти не изменился. Обычно наша одежда имеет оверсайз крой и на примерке выяснилось, что, к сожалению, посадка не идеальна — немного великовата. Президент пошутил: "Ты хочешь, чтобы я так выглядел?" Мы тут же все подкололи, конструктивно откорректировали, и уже через несколько дней он появился в новом виде на международном уровне", — отметил Виктор.

В наряде, стилизованном под костюм, глава государства появился на похоронах Папы Римского Франциска в апреле 2025 года. Образ получился total-black, что соответствовало траурной церемонии.

Владимир и Елена Зеленские на похоронах Папы Римского, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был Владимир Зеленский во время инаугурации. С тех пор прошло более 5 лет.