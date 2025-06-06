В Монголии есть памятник отцу Зеленского: почему президент с семьей прожил там 4 года

В монгольском городе есть даже памятная стела, посвященная отцу Зеленского

Мало кто знает, что Владимир Зеленский, насмешивший украинцев заявлением после обстрела, на протяжении четырех лет жил в Монголии. Родом президент из Кривого Рога, но в определенный период его семье пришлось переехать в город Эрденет, где, кстати, есть памятник его отцу.

В этой стране будущий президент ходил в школу. "Телеграф" решил выяснить, по какой причине Владимир Зеленский жил в Монголии и что известно о городе, где он жил.

Зеленский жил в Монголии

Известно, что родился Владимир Александрович в Кривом Роге. Однако когда ему было 8, его семья приняла решение переехать в Эрденет в Монголии. Дело в том, что его отец Александр Семенович получил работу на строительстве горно-обогатительного комбината как ученый. А его мама, Римма Владимировна, устроилась инженером.

Владимир Александрович как-то рассказывал в интервью, что в монгольском городе, где он жил с семьей, даже есть памятная стела в честь его отца.

В Монголии Владимир Зеленский ходил в школу. Когда они переехали, будущий президент поступил во второй класс, ведь первый он окончил в школе родного Кривого Рога. Кстати, именно поэтому глава нашего государства знает монгольский язык.

Владимир Зеленский с родителями

Через четыре года семья вернулась на родину. Там Владимир продолжил обучение в криворожской школе №95 с углубленным изучением английского языка.

Что известно о монгольском городе Эрденет

Эрденет был основан в 1972 году как индустриальный город вокруг Эрденетского горно-обогатительного комбината, который был одним из крупнейших медно-молибденовых комбинатов. Сейчас он остается источником дохода для всей страны.

Город Эрденет

Комбинат являлся монголо-российским предприятием. Туда приезжали на работу из разных стран СССР, в том числе и из Украины. Именно здесь в 80-е работал и отец Владимира Зеленского.

Эрденет – один из крупнейших городов Монголии. В 2022 году население составило более 101 тысячи жителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Владимир Зеленский занимает должность замминистра в РФ. Почти полный тез президента Украины работает в российском правительстве.