"Зеленський здавався дещо більшим": дизайнер розповів, чи змінився президент за 5 років

Дизайнер Анісімов працює із Зеленським з 2000-х

Від початку повномасштабного вторгнення росіян Володимир Зеленський принципово не одягає офіційно-ділових костюмів. Натомість він перейшов на худі та штани у чорному та кольору хакі. А під час візиту до Сполучених Штатів Америки Зеленський на запитання, чому він приїхав не у костюмі, вичерпно відповів: "Я вдягну костюм, коли закінчиться війна".

Популярний чоловічий дизайнер Віктор Анісімов розповів в інтерв'ю "Телеграфу", як Володимир Зеленський змінився за час президентської каденції. Модельєр знайомий із президентом ще з 2000-х, коли той почав робити гумористичну кар'єру в Україні. Анісімов підбирав образи акторам "Кварталу 95", серед яких був і Зеленський, а згодом продовжив із ним співпрацю, коли той став главою держави.

Повне інтерв'ю читайте у публікації: "Я сам би це не одягнув: інтерв'ю з дизайнером Зеленського Віктором Анісімовим".

За словами Анісімова, перед ним поставили завдання дещо оновити стиль Володимира Олександровича під час повномасштабної війни. Перша леді України Олена Зеленська помітила, що на офіційних заходах їхні образи дуже відрізняються: вона — у протокольному вбранні, а він — у військовому стилі. Так Віктор почав розробляти формений одяг для президента у чорному кольорі у сучасному стилі.

Віктор Анісімов, фото marieclaire.ua

"Переді мною було поставлено технічне завдання — створити формений одяг у чорному кольорі, з легким натяком на сучасний крій і ледь вловимим фешн-відтінком. Це був ідеальний збіг: чорний — мій улюблений колір, формений силует — мій стиль. Так з’явилося це нове візуальне рішення — стримане, мужнє, водночас функціональне й естетичне", — поділився він.

Дизайнер розповів, що від 2019 року Зеленський практично не змінився, якщо говорити про фігуру. Водночас під час примірки виявилось, що одяг, який пошили для президента, був дещо завеликим. Тоді президент пожартував про свій зовнішній вигляд, і згодом вбрання відкоригували під його статуру.

"Ми бачилися востаннє у 2019-му. І на екрані він здавався дещо більшим. Але коли зустрілися — я зрозумів: він майже не змінився. Зазвичай наш одяг має оверсайз крій і на примірці з’ясувалося, що, на жаль, посадка не ідеальна — трохи завеликий. Президент пожартував: "Ти хочеш, щоб я так виглядав?" Ми тут же все підкололи, конструктивно відкоригували, і вже за кілька днів він з’явився у новому вигляді на міжнародному рівні", — зазначив Віктор.

У вбранні, стилізованому під костюм, глава держави з'явився на похороні Папи Римського Франциска у квітні 2025 року. Образ вийшов total-black, що відповідало траурній церемонії.

Володимир та Олена Зеленські на похороні Папи Римського, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був Володимир Зеленський під час інавгурації. З того часу минуло вже понад 5 років.