Фото на обложку Playboy, споры с премьер-министром и футбольная карьера: как живут наследники диктатора Муссолини сегодня

Внучки диктатора Ракеле и Алессандра Муссолини добились значительных успехов в политике, а правнук Романо выбрал футбольную карьеру в престижном клубе

Спустя более чем 80 лет после падения фашистского режима в Италии, фамилия Муссолини продолжает звучать в политических кругах страны. Потомки диктатора Бенито Муссолини не только не скрывают своего происхождения, но и активно используют его в современной политической деятельности, вызывая противоречивые реакции в итальянском обществе.

Сам Бенито Муссолини был фигурой сложной и противоречивой и отличался эксцентричными поступками. Из активного социалиста он превратился в основателя фашистского движения, неоднократно возглавлял правительство Италии, создал полицейское государство.

Успех потомков Муссолини в современной итальянском обществе поднимает важные вопросы о природе политического наследия и его влиянии на избирательные процессы. С одной стороны, их достижения демонстрируют силу узнаваемого бренда, с другой — вызывают дискуссии о том, насколько уместно использование исторического наследия, связанного с авторитарным режимом.

Ракеле Муссолини: от скромных результатов к политическому триумфу

Самой яркой звездой политической династии стала Ракеле Муссолини — дочь Романо Муссолини, который был джазовым музыкантом и третьим сыном диктатора. Ее политическая карьера демонстрирует впечатляющую динамику роста: если в 2016 году на выборах в городской совет Рима она получила скромные 657 голосов, то в 2021 году ее поддержали уже 8200 избирателей.

Ракеле Муссолини, внучка Бенито Муссолини

Этот результат стал рекордным среди всех кандидатов и превысил ее предыдущий показатель в 12 раз. Ракеле представляла крайнюю правую партию "Братья Италии", которая в последние годы значительно усилила свои позиции в итальянской политике.

Но в 2024 году Ракеле Муссолини заявила, что переходит в группу "Forza Italia", которая входит в правящую коалицию Италии, но считается более либеральной в вопросах гражданских прав. Перед этим она вступила в спор с премьер-министром Мелони по поводу пола Иман Хелиф, алжирской боксерши, которая сражалась с итальянкой Анджелой Карини на Олимпийских играх.

Несмотря на очевидные преимущества известной фамилии, Ракеле Муссолини настаивает на том, что ее успех обусловлен исключительно личными заслугами и упорным трудом. В публичных выступлениях она предпочитает сосредотачиваться на проблемах Рима и избегает дискуссий о фашистском наследии своего деда, демонстрируя прагматичный подход к политической деятельности.

Алессандра Муссолини: от модельного бизнеса до европейской политики

Другой заметной фигурой в семейной политической династии стала Алессандра Муссолини — сводная сестра Ракеле. Ее карьерный путь отличается особым разнообразием: от модели Playboy и актрисы до серьезного политика европейского уровня.

В молодости Алессандра снималась в кино и работала моделью; в 1983 году появилась на обложке итальянского и немецкого Playboy, а также выпустила музыкальный альбом в Японии. Она задумалась о смене профессии, когда ей предложили сменить фамилию — на что не согласилась, подчеркнув свою семейную идентичность.

Алессандра Муссолини, фото времен модельной карьеры

Алессандра дважды избиралась в итальянский парламент от правых партий и имеет значительный опыт работы в Европарламенте, где представляла Италию с 2004 по 2008 годы и с 2014 по 2019 годы. Однако и ее политическая карьера не обошлась без международных осложнений. В 1992 году впервые избрана в парламент Италии от неофашистской партии (MSI), позже участвовала в создании и возглавила свою партию "Azione Sociale", став первой женщиной — лидером партии в Италии. Её взгляды на социальные вопросы иногда были неожиданно прогрессивными: она защищала права женщин, ЛГБТ и поддерживала легализацию абортов, чем вызывала неоднозначные оценки даже среди консерваторов.

Алессандра Муссолини на обложке Playboy

В 2005 году она временно отстранялась от региональных выборов из-за обвинений в использовании фальшивых подписей, но после голодовки и решения суда вновь допущена к выборам. В 2007 году её резкие высказывания о румынах ("все румыны — преступники") привели к развалу крайне правой фракции Европарламента "Идентичность, традиции и суверенитет".

Политическая активность семьи не ограничивается старшим поколением. В 2019 году правнук диктатора Джулио Чезаре предпринял попытку попасть в Европарламент, хотя и безуспешно.

Новое поколение: спорт вместо политики

Среди современных потомков Бенито Муссолини политика привлекает не всех. Показательным примером служит 21-летний Романо Флориани Муссолини — сын Алессандры, который подписал контракт с престижным римским футбольным клубом "Лацио". Воспитанник академии "Ромы" и игрок молодежной системы "Лацио", он ранее выступал на правах аренды в клубах Серии B "Пескара" и "Юве Стабиа", где в сезоне 2023/24 провёл 37 матчей, забил один гол и сделал несколько результативных передач.

Романо Флориани, правнук Муссолини

Его возвращение в "Лацио" летом 2025 года сопровождалось интересом со стороны СМИ, учитывая фамилию и резонанс вокруг личности праправнука диктатора. Но сам Романо в интервью неоднократно подчеркивал, что хочет, чтобы его судили исключительно по футбольным заслугам. Однако в июле 2025 году он перешёл на правах аренды из "Лацио" в клуб Серии А "Кремонезе" с опцией выкупа около 5 миллионов евро. Переход вновь вызвал интерес у болельщиков и прессы, поскольку "Кремонезе" находится в провинции, где во время Второй мировой войны был расстрелян его прадед Муссолини.

Феномен семьи Муссолини показывает, как историческая память и современная политика переплетаются в сложные узоры, где потомки исторических фигур вынуждены балансировать между наследием прошлого и требованиями современности. Их успех в различных сферах — от политики до спорта — свидетельствует о том, что влияние известных фамилий в итальянском обществе остается значительным фактором общественной жизни.

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