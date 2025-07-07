Остаются в тени богатых родителей: что известно о внуках экс-президента Леонида Кучмы

Бывший президент давно стал многодетным дедушкой

Экс-президент Украины Леонид Кучма более 60 лет состоит в браке с женой Людмилой, которая подарила ему единственную дочь. Их наследница Елена Пинчук — известная украинская бизнесвумен и меценатка, а также мама троих детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о внуках Леонида Кучмы. Несмотря на публичность и высокий статус родителей в обществе, дети стараются вести закрытый образ жизни.

Сколько внуков у Леонида Кучмы и что о них известно

Дочь бывшего главы государства Елена Пинчук была дважды замужем. От первого брака с бизнесменом Игорем Франчуком она родила сына Романа, которому уже исполнилось 34 года.

Романа в СМИ часто называют "любимым внуком" Кучмы, поскольку он является единственным наследником мужского пола в семье бывшего президента Украины. Более того, Роман более публичных, в отличие от своих сестер.

В 2003 году Леонид Кучма вместе с внуком записал новогоднее обращение к народу. Роману на тот момент было 12 лет. Мальчик ничего не говорил, просто сидел с дедушкой возле камина.

Известно, что Роман окончил британскую школу Sevenoaks School в графстве Кент, а позже — американский вуз. Становясь старше, внук Кучмы начал появляться на светских мероприятиях. В 18 лет вместе с мамой Роман появился на Всемирном экономическом форуме, где познакомился с экс-президентом США Биллом Клинтоном.

Роман Пинчук вместе с мамой и отчимом

После учебы Роман остался в США и работал в Хьюстоне, в компании "Интерпайа", который принадлежала его отчиму Виктору Пинчуку. Парень занимался восстановлением домов в Техасе после масштабного урагана.

Внук Леонида Кучмы жил и работал в США, Фото: Forbes

Согласно данным obozrevatel за 2023 год, компания "Интерпайп", а также медиахолдинг StarLightMedia и газовая компания Geo Alliance, которыми владеет семья Пинчук, находится под контролем EastOne. Среди членов правления этой группы числился и Роман. Предполагается, что именно тогда внук Кучмы сменил отцовскую фамилию Франчук на Пинчук.

Что касается личной жизни, то Роман давно состоит в браке. Свою избранницу Марию Гнашук он представил публике в 2012 году. Вместе с ней, родителями и дедушкой они посетили "ПинчукАртЦентр".

Внук Леонида Кучмы со своей женой Марией

Невестка Леонида Кучмы есть в Facebook, но неактивно ведет свою страницу. Ранее в ее профиле было указано, что она находится в Пало-Альто (Калифорния, США), сейчас в открытом доступе она оставила о себе минимум информации. Доподлинно неизвестно, находится ли Роман вместе с ней за границей, он не мелькает в медиапространстве.

Как выглядит внук Леонида Кучмы

Роман Пинчук имеет бизнес в Украине и США

Но в профиле Юлии есть множество фотографий с мужем, с которым она до начала войны много путешествовала. На ее странице также есть публикации в поддержку Украины.

Роман Пинчук вместе с женой

Также Елена Пинчук в браке с миллиардером Виктором Пинчуком родила двоих дочерей. Екатерина появилась на свет в 2003 году (сейчас ей 22 года), а Вероника родилась в 2011 году (в сентябре ей исполнится 14 лет).

Елена вышла замуж за Виктора Пинчука и родила двоих дочерей

Внучки Леонида Кучмы не появляются на публике, держась в тени родителей. В открытом доступе о них нет информации и фотографий. Но есть снимок, на котором Роман и его супруга Мария позирует вместе с маленькой девочкой и интернет-пользователи предположили, что это может быть младшая внучка Кучмы — Вероника.

Мария Гнашук, Роман Пинчук и вероятно, Вероника Пинчук, Фото Марии Гнашук

"Телеграф" писал ранее, как выглядит единственная дочь Леонида Кучмы. Она вышла замуж за миллиардера и стала одной из самых успешных женщин Украины.