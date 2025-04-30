Сыграли свадьбу под землей за 36 часов до суицида: как выглядела жена Гитлера и что о ней известно

Ева Браун отчаянно любила диктатора и приехала к нему в пылающий Берлин

Один из самых жестоких диктаторов в истории человечества Адольф Гитлер, у которого, вероятно, был сын и внук, за 36 часов до своего самоубийства сыграл свадьбу. Его избранницей стала Ева Браун, младше Гитлера на 23 года, которая ждала момента их бракосочетания около 16 лет.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядела Ева Браун и чем занималась. Мы узнали некоторые детали их знакомства с Гитлером, который стал причиной ее смерти.

Ева Браун — как выглядела жена Гитлера и что о ней известно

Ева Браун родилась в 1912 году в семье школьного учителя и портнихи. У нее было две сестры и отец воспитывал своих дочерей в строгости. В их жизни не было развлечений, только уроки и церковь. Но при этом Ева, выросшая в таком монастырском воспитании, подросла и стала "верной спутницей дьявола".

Ева Браун, Фото: Getty Images

Браун сильно увлекалась фотографиями, поэтому после окончания института она пошла учиться и работать к мюнхенскому фотографу Генриху Гофману. У него в городе было свое ателье, где и произошла первая встреча Евы с немецким диктатором Адольфом Гитлером.

На тот момент девушке было 17 лет и она не интересовалась политикой, поэтому не знала, кто такой Гитлер. Более того, его представили как "господин Вульф". Между ними с первой встречи пробежала искра, а когда Гитлер начал уделять ей знаки внимания, Ева отчаянно в него влюбилась.

Ева Браун и Адольф Гитлер, Фото: Getty Images

Однако диктатор скрывал отношения с Евой Браун и не собирался заводить с ней семью, поскольку считал, что это негативно повлияет на его имидже "отца нации". Гитлер заявлял, что "его невеста — это Германия".

На протяжении многих лет Ева была вынуждена заходить в квартиру возлюбленного через черный ход и прятаться в соседней комнате, когда к нему приходили важные гости. И когда прятать ее стало сложнее, Гитлер стал называть ее "личной секретаршей".

Как выглядела жена Гитлера, Фото: Getty Images

Но, несмотря на такую безумную любовь со стороны Евы, Адольф Гитлер был увлечен другими женщинами. Из-за постоянных измен Ева сходила с ума и дважды пыталась покончить жизнь самоубийством, но ее удавалось спасти. И Гитлер снова и снова к ней возвращался.

Ева Браун была младше Гитлера на 23 года, Фото: Getty Images

Свадьба Гитлера и Евы Браун

Адольф Гитлер понимал, что его конец близок, поскольку Красная армия была на подступах к Германии. Но Ева не стала убегать, ослушавшись диктатора, она примчала из Бергхофа в пылающий Берлин, чтобы доказать свою любовь и преданность.

Гитлер был впечатлен ее поступком и решил узаконить с ней отношения. Этого момента Ева ждала 16 лет. Свадьбу они сыграли около полуночи в берлинском бункере 29 апреля 1945 года. Церемония длилась около 10 минут, Ева надела длинное платье из черного шелка и была очень счастлива, даже осознавая, что вскоре они умрут.

Ева Браун отчаянно любила Гитлера, Фото: Getty Images

После бракосочетания молодожены устроили небольшой пир с шампанским, чаем и бутербродами. Но законным супругом Гитлер для Евы стал всего на 36 часов, поскольку уже 30 апреля они совершили суицид.

Немецкий диктатор выстрелил себе в голову, а Ева приняла капсулу с цианистым калием. Оба их трупа вынесли через запасной вход бункера в парк, где облили бензином и сожгли. Позднее советские солдаты обнаружили останки, но сразу установить личности было невозможно.

Ева Браун и Адольф Гитлер совершили суицид, Фото: Getty Images

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