Потомок королевской семьи с репутацией ловеласа: каким в молодости был экс-премьер Великобритании Джонсон (фото)

Летом прошлого года Джонсон стал отцом в восьмой раз

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который высказался о Трампе, давно является яркой фигурой в мировой политике. Еще с юного возраста он проявлял свои амбиции и отличался сильным характером, харизмой и умением привлекать внимание.

"Телеграф" решил выяснить, каким Борис Джонсон был в молодости и чем увлекался. До того как пойти в политику он активно развивал карьеру в другой сфере и отличался любовными "приключениями".

Детство и юность Бориса Джонсона

Британский политик родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке в семье Стэнли Джонсона, бывшего члена Европейского парламента, и художницы Шарлотты Джонсон Уол. Он стал старшим из четырех детей (у него два брата и сестра). Когда Джонсон был еще маленьким семья переехала в Великобританию.

Известно, что Джонсон является потомком королевской семьи. Его бабушка по линии отца, Ивонн Эйлин Уильямс ("Бабушка Баттер") была потомком принца Поля фон Вюртембергского. Немецкий принц был, в свою очередь, прямым потомком Георга II.

Семья Бориса Джонсона

В детстве Борис столкнулся с проблемами слуха, из-за чего несколько раз перенес операции, но это не помешало ему активно развиваться в учебе и спорте. Учебу будущий политик начал в подготовительной школе в Восточном Суссексе, затем продолжил обучение в престижной школе Итон, где проявил себя как яркий студент, интересующийся классической литературой и иностранными языками.

Оксфордский Клуб Буллингдон, Борис Джонсон в центре

После Итона Борис продолжил обучение в Балиольском колледже в Оксфорде, где стал одной из ведущих фигур. Он был выбран секретарем Оксфордского союза, активно занимался политической деятельностью и завоевал уважение сверстников за свою харизму и лидерские качества. Там он познакомился с младшим братом принцессы Дианы Чарльзом Спенсером, с которым начал дружить.

Каким был в юности Борис Джонсон

Карьера журналиста

Борис Джонсон начал свою карьеру в журналистике в 1987 году, когда устроился в газету The Times в качестве младшего сотрудника, однако был уволен в 1988 году за подделку цитаты. Его обвинили в искажении информации. Однако увольнение не отразилось на его карьере, вскоре Джонсон начал работать в The Daily Telegraph и в 1989 году стал брюссельским корреспондентом.

Там Джонсон также прославился своими сенсационными статьями о Европейском Союзе, где часто преувеличивал или выдумывал факты. Его статьи часто содержали элементы недостоверной информации, но находили отклик у британской аудитории, настроенной скептически по отношению к Европейскому Союзу. Это помогло ему стать известным и в будущем способствовало его политической карьере.

Борис Джонсон развивался в сфере журналистики

После работы в Брюсселе Джонсон стал главным редактором The Spectator в 1999 году и занимал этот пост до 2005 года. За время работы его репутация как скандального и провокационного журналиста укрепилась. В 2005 году его уволили с этой должности за несколько спорных решений и ошибки в редакционной политике. Тем не менее его популярность в СМИ продолжала расти, и в начале 2000-х Джонсон решил вступить в политику, став членом парламента в 2001 году. Его харизма и медийная репутация сыграли важную роль в его дальнейшем политическом восхождении​.

Репутация ловеласа

Борис Джонсон приобрел репутацию ловеласа в британских СМИ и среди общественности в ходе своей публичной жизни. Его романы часто становились темой обсуждений, и его любовные отношения привлекали внимание на протяжении всей его карьеры.

До своего первого брака с Аллегрой Мостин-Оуэн, дочерью бывшего дипломата, Джонсон был известен своими романами. Он встречался с рядом женщин, среди которых были несколько известных личностей. После свадьбы с Аллегрой в 1987 году он продолжал поддерживать репутацию ловеласа. Однако в 1993 году пара развелась.

Борис Джонсон с Аллегрой Мостин-Оуэн

Спустя всего 12 дней после развода с Аллегрой Джонсон женился на Марине Уиллер. В браке с ней у него родилось четверо детей. Этот союз длился 25 лет, но в 2018 году пара объявила о разрыве.

Борис Джонсон со второй женой Мариной Уиллер

В это время стали известны многочисленные романы Джонсона. Один из самых громких скандалов касался его четырехлетних отношений с журналисткой Петронеллой Уайатт, которые продолжались с 2000 по 2004 год. Во время этого романа он также был замешан в отношениях с другой журналисткой — Анной Фазакерли.

В 2009 году был раскрыт его роман с Хелен Макинтайр, которая родила ему внебрачную дочь, что вызвало судебные разбирательства и общественные обсуждения.

После развода с Мариной Уилер Джонсон завязал отношения с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью. В 2020 году пара объявила, что ждет ребенка, а спустя год они сыграли свадьбу. В декабре 2021 года у пары родилась дочь, а в июле 2023 года у них появился сын.

Борис Джонсон с третьей женой Кэрри, Фото: Getty Images

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