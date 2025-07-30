Плесень, бактерии и не только. Почему не стоит пить кофе из автоматов

Лучше покупать в хороших кофейнях или готовить дома

Кофе — ежедневный ритуал многих украинцев, его готовят дома и покупают в многочисленных кофейнях. Также в общественных местах стоят кофейные автоматы – это удобно, однако кофе в них не лучшего качества.

"Телеграф" рассказывает, почему кофе из автоматов лучше не пить. Во-первых, в автоматах обычно используется дешевый кофе низкого качества, или растворимый с разными примесями.

Также есть вопросы к гигиене – автоматы редко проходят тщательную очистку. В системе подачи воды, молока и сиропов могут скапливаться бактерии, плесень и остатки прошлых напитков. Особенно проблематичны линии подачи молока, ведь оно быстро портится, тем более в жару.

Кофейные автоматы есть в большинстве людных мест

Кроме того, свежесть ингредиентов, из которых готовится кофе, в автоматах также часто не самая лучшая. Кофейные зерна или растворимый порошок могут долго храниться в автомате, теряя аромат и вкус. Также может попасться несвежее молоко.

Еще одна причина, почему следует обходить кофейные автоматы стороной — химические примеси. Кофе из автомата для улучшения вкуса может содержать искусственные ароматизаторы, консерванты, сахарозаменители и другие добавки, которые могут негативно влиять на здоровье.

Вода, используемая в кофейных автоматах, не всегда проходит надлежащую фильтрацию. Это влияет как на вкус, так и на безопасность напитка.

Поэтому гораздо лучше покупать кофе в хороших кафе, кофейнях, или готовить дома. Если вы все же пьете кофе из автоматов, лучше выбирать проверенные, или стоящие в людных местах, ведь там автоматы чаще обслуживают и больше шансов, что все будет свежее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие пять напитков бодрят не хуже кофе. Из-за роста цен на кофе и желания вести здоровый образ жизни многие ищут ему альтернативу.