О кофе можете забыть. Есть 5 напитков, которые пробуждают не хуже этого напитка

Есть классические напитки, как холодные, так и горячие, которые заменят кофе с утра

Из-за роста цен на кофе и желания вести здоровый образ жизни большинство начали искать альтернативные напитки, которые утром бодрят, но при этом не вредят организму. Некоторые из них точно есть на кухне.

По данным Министерства финансов Украины, средняя цена на растворимый кофе Nescafe Gold 210 граммов составляет 547,20 гривны. Месяцем ранее он стоил на 113,2 гривны дешевле, то есть 434,0 гривны.

В мае кофе был дешевле

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Зеленый чай

Это классика. Зеленый чай содержит кофеин, но в меньших дозах, чем кофе. Он действует мягче, не вызывает резкого скачка давления, зато улучшает концентрацию и настроение. Самую дешевую пачку зеленого чая с 28 пакетиками в "АТБ" можно купить за 43,90 гривны.

Черный чай с лимоном

Еще одна альтернатива. Благодаря кофеину он бодрит, а лимон добавляет свежести и витамина С. Это привычный и недорогой вариант, который есть почти в каждом доме. В "АТБ" самая дешевая пачка чая, где будет 24 фильтр-пакета, стоит 13,80 гривны, а кило лимонов — 89,95 гривны (а ведь нам нужен один).

Вода с лимоном

Так, даже простая теплая вода с лимоном может помочь проснуться. Она стимулирует обмен веществ, "запускает" организм после сна, а еще доступна каждому.

Какао или горячий шоколад

Какао — не только для детей. В нем есть природный стимулятор теобромин, который повышает настроение и слегка бодрит. Одна пачка 150-граммового какао в "АТБ" есть по самой низкой цене в 83,50 гривны, а горячего шоколада — 11,70 гривны (25 граммов). Еще понадобится молоко, которое дешевле всего можно купить за 42,50 гривны.

Газированная минералка с мятой или огурцом

Сочетание природной минеральной воды с несколькими ломтиками огурца или веточкой мяты прекрасно тонизирует летом и пробуждает организм. Минералка (2 литра) с самым низким ценником в "АТБ" продается за 20,50 гривен, кило огурцов — 49,89 гривны, а 50 граммов мяты — 24,50 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какова есть альтернатива орехам.