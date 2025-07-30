Цвіль, бактерії та не лише. Чому не варто пити каву з автоматів

Краще купувати у добрих кав'ярнях чи готувати вдома

Кава — щоденний ритуал багатьох українців, її готують вдома та купують у численних кав'ярнях. Також у громадських місцях стоять кавові автомати — це зручно, проте кава в них не найкращої якості.

"Телеграф" розповідає, чому каву з автоматів краще не пити. По-перше, в автоматах зазвичай використовується дешева кава низької якості, або розчинна з різними домішками. Смак кави з автомату часто не на висоті — гіркий, водянистий або штучний.

Також є питання до гігієни — автомати рідко проходять ретельне очищення. У системі подачі води, молока та сиропів можуть накопичуватися бактерії, цвіль та залишки попередніх напоїв. Особливо проблематичні лінії подачі молока, адже воно швидко псується, тим паче у спеку.

Кавові автомати є у більшості людних місць

Крім того, свіжість інгредієнтів, з яки готується кава, у автоматах також часто не найкраща. Кавові зерна або розчинний порошок можуть довго зберігатися в автоматі, втрачаючи аромат та смак. Також може трапитися несвіже молоко.

Ще одна причина, чому варто оминати кавові автомати — хімічні домішки. Кава з автомату для покращення смаку може містити штучні ароматизатори, консерванти, цукрозамінники та інші добавки, які можуть негативно впливати на здоров'я.

Вода, яку використовують у кавових автоматах, не завжди проходить належну фільтрацію. Це впливає як на смак, так і на безпечність напою.

Тому значно краще купувати каву у добрих кав'ярнях чи готувати вдома. Якщо ви все ж п'єте каву з автоматів, краще обирати перевірені, або ті, що стоять у людних місцях, адже там автомати частіше обслуговують та більше шансів, що все буде свіже.

Раніше "Телеграф" розповідав, які п'ять напоїв бадьорять не гірше за каву. Через зростання цін на каву та бажання вести здоровіший спосіб життя багато хто шукає їй альтернативу.