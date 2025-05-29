Лучше не покупать: что такое крабовые палочки на самом деле и как нас обманывают производители

Производители создают этот популярный продукт из

Крабовые палочки заполонили полки супермаркетов и столы украинцев, но их настоящий состав может шокировать потребителей.

Производители создают популярный продукт из сурими – переработанного рыбного фарша, проходящего многоступенчатую химическую обработку. Исследования показывают, что в процессе приготовления рыба теряет большинство полезных свойств.

Химический коктейль вместо морепродуктов

Чтобы придать крабовым палочкам привлекательный вид и вкус, производители используют десятки искусственных добавок. Глутамат натрия создает яркий вкус, но может вызвать привыкание. Красители Е171 и Е160 обеспечивают характерный цвет, однако некоторые из них имеют сомнительную репутацию.

Стабилизаторы и консерванты позволяют продукту долго лежать на полках. Кроме того, один брусочек крабовых палочек содержит множество соли. Производители также добавляют скрытый сахар, увеличивающий калорийность продукта и риск диабета.

Угроза пищевых отравлений

Многоступенчатая обработка и многочисленные химические примеси делают крабовые палочки уязвимыми к бактериям. Неправильное хранение или приобретение сомнительного качества может привести к серьезному пищевому отравлению.

Потребители понимают разницу между настоящими морепродуктами и их искусственными заменителями. Крабовые палочки – это промышленный продукт, имеющий мало общего с натуральными дарами моря.

Напомним, в магазине даже не смотрите на это мясо. Недобросовестные производители, пытаясь удешевить продукт могут добавлять нежелательные ингредиенты.