С душой СССР и уникальным стилем: в Украине продают культовые часы (фото)

Эти часы — как для повседневной носки, так и просто стильная вещь для коллекции.

В Украине продаются уникальные наручные часы "Победа" производства СССР. Это — настоящая находка для коллекционеров и ценителей винтажных вещей.

Данное объявление разместили на популярном сайте купли-продажи. Эти механические часы, изготовленные на легендарном Первом московском часовом заводе или заводе имени Масленникова (ЗИМ), сохранились в очень хорошем состоянии и готовы радовать нового владельца.

Корпус часов — хромированный, с блестящей металлической поверхностью, сохраняющий привлекательный вид без серьезных царапин, характерных для старинных вещей. Его циферблат выполнен в черном цвете с большими четкими золотистыми арабскими цифрами на позициях 3, 6, 9 и 12 часов, дополненными минутной разметкой.

Золотая надпись "Победа" находится в верхней части циферблата, а стильные золотистые стрелки – часовая, минутная и центральная секундная – прекрасно дополняют общий ретро-образ.

Часы "Победа"

Стекло часов — выпуклое и прозрачное, без заметных царапин. Задняя крышка изготовлена из металла и гладка, без гравировок и серьезных дефектов. Особенно привлекателен новый или почти новый черный кожаный ремешок с контрастной светлой прострочкой, который придает изделию современный вид, сохраняя при этом винтажную атмосферу.

Часы "Победа"

Сейчас часы доступны во Львове, в Галицком районе, и продаются по договорной цене — 1 900 гривен. Доставка возможна как по Украине ("Укрпочта", "Новая почта", "Meest"), так и за границу, с разными вариантами скорости и стоимости.

Если вы ищете классические советские часы с историей и хорошим состоянием, "Победа" станет отличным дополнением к вашей коллекции или стильным аксессуаром для повседневного использования.

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