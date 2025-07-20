В Украине под оккупацией оказались два населенных пункта, посвященных Мариям: где они (карта)

Город и село имеют разные истории образования своих названий

На территории Украины под временной оккупацией находится один населенный пункт под названием Мария, а также один город, который посвящен этому имени. Речь идет о Мариуполе.

"Телеграф" рассказывает, где на карте находится Мария и что известно об этом селе, а также подробно про название Мариуполя.

Мария (с 1946 по 2016 год – Ленина) – поселок в Украине, в Лутугинской городской общине Луганского района Луганской области. По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 1070 человек.

Где на карте село Мария

По информации из открытых источников, площадь поселка Мария составляет 0,44 км². В 2019 году, во время оккупации, в нем якобы проживало 1042 человека.

В то же время, название города Мариуполь, который также под оккупацией с 2022 года, происходит от имени Марии Федоровны, супруги великого князя Павла Петровича (будущего императора Павла I). Именно в ее честь город назвали в 1778 году.

Где на карте расположен Мариуполь

Оккупация Мариуполя началась в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. Город стал символом героического сопротивления, ведь украинские защитники удерживали его более 80 дней, несмотря на массированные авиаудары и артиллерийские обстрелы. Бои были особенно жестокими на территории завода "Азовсталь", где последние украинские защитники Мариуполя держали оборону в условиях полной блокады и нехватки ресурсов.

Как выглядит Мариуполь после оккупации. Фото: Википедия

В мае 2022 Мариуполь полностью перешел под контроль российских войск. Оккупанты нанесли городу масштабные разрушения, уничтожив более 90% жилой и критической инфраструктуры. В результате оккупации десятки тысяч гражданских погибли, а оставшиеся оказались под давлением репрессий, депортаций и информационной блокады. Мариуполь превратился в важный логистический центр для врага.

Как выглядит Мариуполь после оккупации. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сейчас выглядит оккупированный Мариуполь и что с его восстановлением. Оккупационные власти отказываются восстанавливать разрушенные дома.

Промышленный комбинат "Азовсталь" сейчас напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Предприятие было уничтожено русскими войсками во время штурма Мариуполя в 2022 году. Разрушения оказались настолько масштабными, что оккупационная администрация не планирует его восстановление, зато рассматривает идею создания на его месте постиндустриального парка.