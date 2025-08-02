В Україні є одразу 6 населених пунктів з "хріновою" назвою, де вони на карті

Назви сіл не завжди утворені від назви рослини

Колишня козацька столиця Трахтемирів — не єдиний населений пункт в Україні, чия назва може викликати мимовільну усмішку. Є в Україні і назви сіл, утворні від слова "хрін". Назва рослини дала назву одразу чотирьом селам. Зазначимо — раніше їх було більше.

Два села носять одне ім'я. Село Хрінівка знаходиться у Чернігівській області, майже на кордоні з Росією. Живе там тільки трохи більше сотні людей. Особливо село нічим не відоме, однак тут ще збереглися автентичні дерев'яні хати цього регіону.

Село Хрінівка у Чернігівській області

Інше село Хрінівка знаходиться на Вінничині. Воно набагато більше — майже 500 мешканців, розташоване в 3 кілометрах від залізниці та 11 км від найближчого міста. Це давнє село, відоме ще з історичних джерел з XVIII ст. Неподалік села знаходиться могила "Сорока" — найбільший скіфський курган в Україні (IV—III ст. до н. е.), на якому під час визвольної війни 1648–1654 років відбувся бій козаків Максима Кривоноса з польською шляхтою. Село має власний герб та прапор.

Сільрада, школа та герб села Хрінівка на Вінничині

Курган Сорока біля села Хрінівка

Село Хрінів з 180 людьми розташоване на Рівненщині. Воно знаходиться на пагорбах, між якими тече річка Гнилушка. Найближче місто — Острог, в 25 кілометрах. Вперше в джерелах село згадується у 1568 році. Раніше тут займались випалюванням вапна, був поміщицький палац тощо. Наразі село відоме тим, що тут можна непогано порибалити — білий амур , короп, окунь, карась водяться в місцевій водоймі.

На Рівненщині знаходиться ще одне село із схожою назвою — Хрінники. В ньому живуть майже 800 людей. Розташоване воно на берегах річки Стир, а поруч є водосховище. Тут можна поспостерігати за чаплями в орнітологічному заказнику, побачити дуби-велетні та відпочити. Наявність водойми робить село привабливим для туристів.

Перші дані про село датуються 1545 роком. Тут були поміщики Хреницькі, пізніше згадувався власник села, суддя Хрінницький.

Хрінівок в Україні раніше було більше. До 1964 року так називалось село Привітне на Вінничині (населення понад 530 осіб). Це село відоме палацом Сулятицьких і церквою св. Миколая, збудованими у XIX ст. До початку XX століття Хрінівка була добре розвиненим володінням, але у 1900 році її продали генералу Устінову, після чого почався занепад.

Палац Сулятицьких у Привітному (раніше Хрінівка)

Що ж до сіл з трохи іншою назвою, то в Україні є щонайменше два Хренова. Один з них — село на Волині, на березі річки Студянки. Населення села становить 343 особи.

Інше — село Хренів на Львівщині, біля річки Думниця. За радянських часів Хренів на Львівщині в документах називався Хрінів. Фірмова місцева страва — особливий хрон до Великодня.

Дерев'яна церква в Хренові на Львівщині

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки Львів отримав свою назву. Велика кількість кам'яних левів у місті тут не повпливала.