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В Україні є одразу 6 населених пунктів з "хріновою" назвою, де вони на карті

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Вказівник на село Хренів Новина оновлена 02 серпня 2025, 10:06
Вказівник на село Хренів. Фото Колаж "Телеграфу"

Назви сіл не завжди утворені від назви рослини

Колишня козацька столиця Трахтемирів — не єдиний населений пункт в Україні, чия назва може викликати мимовільну усмішку. Є в Україні і назви сіл, утворні від слова "хрін". Назва рослини дала назву одразу чотирьом селам. Зазначимо — раніше їх було більше.

Два села носять одне ім'я. Село Хрінівка знаходиться у Чернігівській області, майже на кордоні з Росією. Живе там тільки трохи більше сотні людей. Особливо село нічим не відоме, однак тут ще збереглися автентичні дерев'яні хати цього регіону.

Село Хрінівка у Чернігівській області
Село Хрінівка у Чернігівській області

Інше село Хрінівка знаходиться на Вінничині. Воно набагато більше — майже 500 мешканців, розташоване в 3 кілометрах від залізниці та 11 км від найближчого міста. Це давнє село, відоме ще з історичних джерел з XVIII ст. Неподалік села знаходиться могила "Сорока" — найбільший скіфський курган в Україні (IV—III ст. до н. е.), на якому під час визвольної війни 1648–1654 років відбувся бій козаків Максима Кривоноса з польською шляхтою. Село має власний герб та прапор.

Сільрада, школа та герб села Хрінівка на Вінничині
Сільрада, школа та герб села Хрінівка на Вінничині
Курган Сорока біля села Хрінівка
Курган Сорока біля села Хрінівка

Село Хрінів з 180 людьми розташоване на Рівненщині. Воно знаходиться на пагорбах, між якими тече річка Гнилушка. Найближче місто — Острог, в 25 кілометрах. Вперше в джерелах село згадується у 1568 році. Раніше тут займались випалюванням вапна, був поміщицький палац тощо. Наразі село відоме тим, що тут можна непогано порибалити — білий амур , короп, окунь, карась водяться в місцевій водоймі.

На Рівненщині знаходиться ще одне село із схожою назвою — Хрінники. В ньому живуть майже 800 людей. Розташоване воно на берегах річки Стир, а поруч є водосховище. Тут можна поспостерігати за чаплями в орнітологічному заказнику, побачити дуби-велетні та відпочити. Наявність водойми робить село привабливим для туристів.

Перші дані про село датуються 1545 роком. Тут були поміщики Хреницькі, пізніше згадувався власник села, суддя Хрінницький.

Хрінівок в Україні раніше було більше. До 1964 року так називалось село Привітне на Вінничині (населення понад 530 осіб). Це село відоме палацом Сулятицьких і церквою св. Миколая, збудованими у XIX ст. До початку XX століття Хрінівка була добре розвиненим володінням, але у 1900 році її продали генералу Устінову, після чого почався занепад.

Палац Сулятицьких у Привітному (раніше Хрінівка)
Палац Сулятицьких у Привітному (раніше Хрінівка)

Що ж до сіл з трохи іншою назвою, то в Україні є щонайменше два Хренова. Один з них — село на Волині, на березі річки Студянки. Населення села становить 343 особи.

Інше — село Хренів на Львівщині, біля річки Думниця. За радянських часів Хренів на Львівщині в документах називався Хрінів. Фірмова місцева страва — особливий хрон до Великодня.

Дерев'яна церква в Хренові на Львівщині
Дерев'яна церква в Хренові на Львівщині

Раніше "Телеграф" розповідав, звідки Львів отримав свою назву. Велика кількість кам'яних левів у місті тут не повпливала.

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