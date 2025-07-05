Один из самых красивых домов с печальной историей: как раньше выглядел дом Руссова в Одессе

Здание едва не потеряли

Во многих городах есть здания, которые не просто украшают улицы, а становятся их символами. Такие дома узнают с первого взгляда, о них рассказывают туристам, их фотографируют на память. Среди множества красивых зданий Одессы особое место занимает дом Руссова, который расположен на улице Садовой, у самой Соборной площади.

Доходный дом Руссова был построен в 1897–1900 годах по заказу известного мецената, коллекционера и предпринимателя Александра Петровича Руссова. Проектировал здание архитектор Лев Чернигов, а фасад оформлял Вадим Шмидт. Результатом стала внушительная четырехэтажная постройка с богато декорированным фасадом.

Дом Руссова в 1920-е

На первом этаже дома размещались престижные торговые заведения, включая аптеку Гаевского и Поповского.

После смерти Руссова в 1908 году, здание было выкуплено Антоном Эразмовичем Гаевским, владельцем аптеки. В 1912 году инженер Мэдокс пристроил к дому два балкона.

С приходом Советской власти здание было частично переделано под коммунальные квартиры, а аптеку национализировали. Только после обретения Украиной независимости аптека снова оказалась в частных руках — ее унаследовала потомок Поповского, Неля Иосифовна.

Дом Руссова на старой открытке

Постепенно здание приходило в упадок. В 2004 году началась реконструкция, но уже в 2009 году произошел первый крупный пожар, который уничтожил значительную часть верхних этажей, кровлю и башенки. Пожар назвали "актом вандализма", а сам дом — аварийным.

Так выглядел дом Руссова в 2016 году

Позже в доме случались новые возгорания: в 2012 году пострадали нижние этажи, а в 2013 году огонь уничтожил перекрытия между вторым и третьим этажами. Пожары сопровождались разрушением конструкций, и часть здания фактически рассыпалась. При этом аптека, расположенная на первом этаже, продолжала работать.

Дом Руссова после реставрации, 2020 год

В 2018 году начались полноценные реставрационные работы и спустя полтора года обновленный Дом Руссова был торжественно открыт. Горожанам продемонстрировали обновленный фасад и архитектурную подсветку, но вскоре начали отваливаться элементы декора, что вызвало вопросы к качеству выполненных работ.

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