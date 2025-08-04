Билеты на "Укрзализныцу" недостижимы? В сети заметили интересный нюанс

Украинцы возмущены работой приложения УЗ

Сейчас многие украинцы жалуются на невозможность купить билеты на поезда "Укрзализныци". Так как, кроме зависания сайта, сам сервис может не пропустить покупку.

Об этом рассказала одна из пользователей в сети. По ее словам, при покупке билетов она несколько раз увидела не только уведомление "Эти билеты уже куплены. Выберите другие".

Как говорит женщина, после нескольких попыток купить билеты она увидела уведомление "Много попыток. Попробуйте позже". При этом программа не позволяет выбрать места. К тому же неизвестно сколько нужно ждать, чтобы снова попытаться купить билеты. Также есть вероятность, что до этого времени их не будет.

Комментарий женщины о покупке билетов

"Каким образом билет, который бронируется для меня, остается в свободном доступе? И мне через 5 минут "бронирование" выдает, что кто-то купил этот билет?? Через 30 минут попыток купить хоть что-то мне выдает "многовато попыток", — пишет женщина.

Она обратилась к "Укрзализныце" и призвала компанию наладить работу приложения и сделать что-то с продажей билетов.

"Оставайтесь на этом экране, пока мы бронируем, ой, пока кто выкупает ваши билеты", — добавляет пользователь.

Отметим, что "Укрзализныця" открывает продажи билетов за 20 дней, однако, интересно, что, например, 4 августа продаются билеты не на 24 августа, а на 23 — то есть день продажи тоже учитывается. Старт продаж в 8 утра. Чтобы быстрее приобрести нужный билет, следует заранее авторизироваться на сайте, а также добавить пассажиров в профиле, чтобы не тратить на это время.

Напомним, "Укрзализныця" изменила решение о продаже билетов через "Дію", однако страсти не утихают. Новая функция, которая должна бороться с перекупами и облегчить покупку билетов, возмутила украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пока все паникуют из-за новых правил УЗ, украинка поделилась лайфхаком для покупки билетов.