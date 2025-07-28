От УЗ требуют навести порядок с билетами: даже нардеп присоединилась к протесту украинцев
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Нововведение не улучшило ситуацию, однако является притеснением в правах миллионов украинцев
"Укрзализныця" продолжает получать критику из-за решения продавать билеты по Дія.Підпис. Народная депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала это решение дискриминационным в отношении миллионов украинцев.
"Уважаемая Укрзализныця — Ukrzaliznytsia, искренне благодарная за вашу работу во время полномасштабного вторжения, расцениваю эту вашу инициативу покупки билетов исключительно с Дією, как дискриминационную по отношению к сотням тысяч или даже миллионам украинских граждан, которые не пользуются этим сервисом. Недопустимо насильственно "загонять" в Дію тех людей, которые не считают ее надежной с точки зрения защиты персональных данных; или тех, кто не имеет возможности установить этот сервис", — написала Климпуш-Цинцадзе на своей Facebook-странице.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по интеграции в ЕС призвала "Укрзализныцю" пересмотреть это решение. Она выразила уверенность, что есть другие возможности и способы борьбы со злоупотреблениями при покупке билетов.
Климпуш-Цинцадзе активно поддержали украинцы
Под сообщением нардепа украинцы написали десятки комментариев. Все возмущаются нововведением и указывают, что оно не привело к улучшению ситуации с билетами
- Огромная благодарность за сообщение. Хоть кто-то из депутатов встал на защиту той многомиллионной части граждан, которые не пользуются этим приложением. Лично для меня это принципиальный вопрос, избежать Дії
- Спасибо за сообщение. А как чувствуют себя в данной ситуации люди, у которых до сих пор кнопочный телефон? Я Вам скажу как — униженными, беспомощными, бесполезными, бесправными, брошенными на произвол судьбы
- Благодарю Вас за поддержку миллионов людей! Принципиально не пользуюсь Дією
- Тем более что такое нововведение на зарубежные рейсы никак не сказалось на доступности билетов. Их как нельзя было купить, так и сейчас невозможно. Следовательно, Дія проблему не решает
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы взбешены новыми правилами продажи билетов на поезда. В УЗ ответили, но только разожгли страсти.