От УЗ требуют навести порядок с билетами: даже нардеп присоединилась к протесту украинцев

Нововведение не улучшило ситуацию, однако является притеснением в правах миллионов украинцев

"Укрзализныця" продолжает получать критику из-за решения продавать билеты по Дія.Підпис. Народная депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала это решение дискриминационным в отношении миллионов украинцев.

"Уважаемая Укрзализныця — Ukrzaliznytsia, искренне благодарная за вашу работу во время полномасштабного вторжения, расцениваю эту вашу инициативу покупки билетов исключительно с Дією, как дискриминационную по отношению к сотням тысяч или даже миллионам украинских граждан, которые не пользуются этим сервисом. Недопустимо насильственно "загонять" в Дію тех людей, которые не считают ее надежной с точки зрения защиты персональных данных; или тех, кто не имеет возможности установить этот сервис", — написала Климпуш-Цинцадзе на своей Facebook-странице.

Глава Комитета Верховной Рады Украины по интеграции в ЕС призвала "Укрзализныцю" пересмотреть это решение. Она выразила уверенность, что есть другие возможности и способы борьбы со злоупотреблениями при покупке билетов.

Климпуш-Цинцадзе активно поддержали украинцы

Под сообщением нардепа украинцы написали десятки комментариев. Все возмущаются нововведением и указывают, что оно не привело к улучшению ситуации с билетами

Огромная благодарность за сообщение. Хоть кто-то из депутатов встал на защиту той многомиллионной части граждан, которые не пользуются этим приложением. Лично для меня это принципиальный вопрос, избежать Дії

Спасибо за сообщение. А как чувствуют себя в данной ситуации люди, у которых до сих пор кнопочный телефон? Я Вам скажу как — униженными, беспомощными, бесполезными, бесправными, брошенными на произвол судьбы

Благодарю Вас за поддержку миллионов людей! Принципиально не пользуюсь Дією

Тем более что такое нововведение на зарубежные рейсы никак не сказалось на доступности билетов. Их как нельзя было купить, так и сейчас невозможно. Следовательно, Дія проблему не решает

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы взбешены новыми правилами продажи билетов на поезда. В УЗ ответили, но только разожгли страсти.